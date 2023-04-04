羅PD竟然把全影后弄哭了～全道嬿《出差十五夜2》挑戰人物Quiz認不出孫錫久落淚

《出差十五夜2》最新集數主角是Netflix電影《格殺福順》演員群，包括全道嬿、薛耿求、金詩雅、李妍與李絮。眾人玩起經典的人物Quiz，竟然發生大事啦～！因為全道嬿竟然為此哭了！

全道嬿玩之前就自認很弱坐到了末位，輪到她的時候她就緊張的直喊「怎麼辦」，結果還真的遇到難關，看著徐太志誤以為是H.O.T.張佑赫，答錯仍忍不住緊張持續喊：「怎麼辦？我很害怕啊……心臟跳好快……」



再一次輪到全道嬿她還是答錯，她看著孫錫久答：「錫……」掩面而笑，薛耿求也笑了，但令全場吃驚的是，全道嬿笑著笑著竟然哭了，她擦擦眼角：「不是……就是太傷心了……」她覺得大家都太厲害了，到自己卻失敗，相當內疚。



網友看了說：「全道嬿沒猜對哭了的樣子太可愛了……」「道嬿姐姐ㅋㅋㅋㅋ因為遊戲玩得不好，看著商品因自己一個一個減少很抱歉，心腸很善良太可愛了。」「遊戲中途流淚的道嬿姐接太可愛了，看了5遍……稚嫩的心+過度投入遊戲帶來的慘劇ㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」「道嬿演員之前在劉Quiz說過自己是完美主義者，為了放下花了很久的時間……看來真的是那樣啊。看她流淚的樣子，能理解她焦急的心情，站在粉絲的立場覺得她非常可愛ㅠㅠ ❤」

剛剛的人物Quiz都還沒成功，羅PD後來竟然升級遊戲，結合《格殺福順》劇情，要在指定人物後面多喊「蹦」（槍聲）或「讓開」，幸好全道嬿此次主動當第一個，順利喊了「蘇志燮讓開」（看歐膩笑多開心啊～），後續就不暴雷了，只能說歐膩從黑洞反轉啦！



話說羅PD也達成了新成就，人物Quiz從《新西遊記》玩到《出差十五夜》，讓猜題者吶喊的吶喊、道歉的道歉，現在還有人玩得太真摯哭出來了ㅠㅠ。

▼《出差十五夜2》《格殺福順》特輯



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