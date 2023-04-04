Super Junior银赫生日会东海惊喜登场！细数过往银赫生日「赫海」放闪时刻♥

今日4月4日是Super Junior银赫的生日，先祝赫宰生日快乐ヽ（´∀｀）ノ

Super Junior银赫在生日前的3月30日举行了包含线上服务的生日会，开场就有惊喜――东海现身！

银赫独自演唱D&E〈Bout you〉，唱著唱著搭档东海竟从后台走出来齐唱，银赫神情相当惊讶。一唱完，东海便搞笑指责银赫怎么可以自己一个人唱，因为他可是创作者啊，怎么能没经过创作者同意呢？银赫则说早就想到他会出现，但是唱第一段都还没看到人影。两个人还聊了好一阵子，还剧透D&E连录音都还没录的歌曲呢，甚至银赫也第一次听！



两人合唱〈Bout you〉，还被细心的粉丝发现银赫唱到歌词「想要度过此生的人是你」把「你」改喊成了「李东海」，东海唱到「我就是你要找的人」两人也特别有戏。



若细数每年银赫生日时赫海的放闪时刻，可能数不清，例如2020年，银赫开直播打给东海做任务，任务没成功，东海倒是捧著蛋糕出现了，还送了一件衣服一双鞋子，让两个人从头到脚「情侣到底」。两个人还互擦护唇膏，甜腻的抱在一起，银赫害羞到要疯了～XDD



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2021年东海特地拍了YouTube影片，和银赫演唱重新编曲的「生日版」D&E〈Gloomy〉。后来银赫生日当天开了YouTube直播，和东海通电话吵频道名字怎么取比较好，但还是没有忘记该讲的「我爱你」。东海：「我会一直站在你那边，你想做什么就做吧！」银赫：「你爱我吗？」东海：「非常，非常爱你啊！呀，我爱你！我爱你！」银赫：「你有多爱我？」东海：「真的，真的超――级爱你。」东海都说成这样了，银赫还说「不够」，最后因为频道名字没结论挂人家电话XDD。





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最后再祝福一次祝赫宰生日快乐ヽ（´∀｀）ノ D&E长长久久！听说两个人今日也腻在一起了（？）



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