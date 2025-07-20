20年團體的特殊默契！東海竟能猜中Super Junior隊友各個「呼吸聲」！

Super Junior日前全員（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢）登上《認識的哥哥》，遊戲環節東海竟展現超強辨聲能力，僅靠呼吸聲就能辨別隊友，驚呆攝影棚全場與觀眾！

遊戲其中一題，以音樂製作人為考驗對象，東海對上另一隊李尚敏，要從呼吸聲辨別隊友誰是誰。利特和藝聲都對東海相當有信心說「應該會知道的」、「集中精神應該就會知道」，東海自己也胸有成足：「因為我們在一起25年了。」（出道20年加上練習生時間）銀赫：「當然！」雖然大家看起來頗有自信，但由於遊戲還有加碼，過程看起來更神了！



始源、利特、厲旭、藝聲、銀赫、希澈……東海全答對，連擔任裁判的神童插入其中加碼自己的聲音，東海也答對！只可惜神童沒把另一隊的圭賢也加進來，否則在增添更多混亂的狀況下，東海還能答對全部隊友的呼吸聲，那就是真強者了！不過已經夠厲害了，隊友一吸一吐就能辨別聲音！



東海這段猜測過程，成為了此次Super Junior登上《認哥》最熱門片段！YouTube已破11萬觀看次數！網友留言「李東海真是瘋了，看了也嚇到，在一起20多年了，真的知道誰是誰，真了不起，Super Junior永遠在一起❤」、「東海真的很神奇，很了不起，天才聽力」、「好厲害啊，李東海ㅋㅋㅋㅋ，成員們各自特徵都很生動，所以好像都猜對了」、「東海真的讓人很感動！！！」、「都猜對了，瞬間起雞皮疙瘩，製作人天才海❤」、「不是吧呼吸聲聽得到音色嗎？閉著眼睛也聽得到？」、「丟掉眼罩一起跳舞，真的很帥～！！！」……等等。



▼附上Super Junior新歌〈Express Mode〉（完整節目香港觀眾可至Viu收看）



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