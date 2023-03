BTS柾國榮登CK全球代言人寫真超性感！大秀結實腹肌居然有彩蛋，引發網上熱烈迴響：粉絲ARMY太幸福了

【多圖&影片】粉絲們血槽已空,急需輸血!!(暈倒在螢幕前~)

內衣經典品牌 Calvin Klein 這次找來了 BTS 防彈少年團的黃金忙內 Jung Kook(田柾國),成為他們品牌的全球代言人,寫真照一出引發熱烈迴響,還順勢帶動股價上漲,「#JungKook #calvinklein」也能看到許多商場與大街上的特大寫真,相當引人矚目。



▼最新的採訪影片



what would you ask Jung Kook?pic.twitter.com/uwYP5mE8Io