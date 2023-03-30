BTS柾國榮登CK全球代言人寫真超性感！大秀結實腹肌居然有彩蛋，引發網上熱烈迴響：粉絲ARMY太幸福了

【多圖&影片】粉絲們血槽已空，急需輸血！！（暈倒在螢幕前~）

內衣經典品牌 Calvin Klein 這次找來了 BTS 防彈少年團的黃金忙內 Jung Kook（田柾國），成為他們品牌的全球代言人，寫真照一出引發熱烈迴響，還順勢帶動股價上漲，「#JungKook #calvinklein」也能看到許多商場與大街上的特大寫真，相當引人矚目。



▼最新的採訪影片



what would you ask Jung Kook?pic.twitter.com/uwYP5mE8Io — calvinklein (@CalvinKlein) March 29, 2023

柾國一直是該品牌的愛用者，直播中也說到自己只穿CK內褲，這次對方主動向他提案，所以就順勢接下代言了，還表示雖然影片很短，粉絲或許會覺得很可惜，但自己看了應該會很害羞。







接下來，讓我們繼續欣賞令柾國感到害羞，令粉絲感到驕傲的影片＆照片吧！











▼首支公開的廣告影片



what makes an icon? introducing Jung Kook in Calvin Klein denim.



by Park Jong Ha. https://t.co/cg3Z5VIXI5 pic.twitter.com/8iXhObe61o — calvinklein (@CalvinKlein) March 28, 2023

順帶一提，有許多粉絲提到，柾國的腹肌，就是粉絲「ARMY」的符號，意外地成為了這次代言影片的小彩蛋～，大家覺得像嗎？



On set with Jung Kookpic.twitter.com/3sZ7XVXylb — calvinklein (@CalvinKlein) March 29, 2023

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