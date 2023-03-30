BTS柾国荣登CK全球代言人写真超性感！大秀结实腹肌居然有彩蛋，引发网上热烈回响：粉丝ARMY太幸福了
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BTS柾国荣登CK全球代言人写真超性感！大秀结实腹肌居然有彩蛋，引发网上热烈回响：粉丝ARMY太幸福了

画报   2023年3月30日   星期四09:34   MiJimin  

（封面图源：twitter@calvinklein）

【多图&影片】粉丝们血槽已空，急需输血！！（晕倒在萤幕前~）

内衣经典品牌 Calvin Klein 这次找来了 BTS 防弹少年团的黄金忙内 Jung Kook（田柾国），成为他们品牌的全球代言人，写真照一出引发热烈回响，还顺势带动股价上涨，「#JungKook #calvinklein」也能看到许多商场与大街上的特大写真，相当引人瞩目。
（图源：twitter@calvinklein）

▼最新的采访影片

柾国一直是该品牌的爱用者，直播中也说到自己只穿CK内裤，这次对方主动向他提案，所以就顺势接下代言了，还表示虽然影片很短，粉丝或许会觉得很可惜，但自己看了应该会很害羞。
（图源：twitter@calvinklein）
（图源：twitter@calvinklein）
（图源：twitter@calvinklein）

接下来，让我们继续欣赏令柾国感到害羞，令粉丝感到骄傲的影片＆照片吧！
（图源：twitter@calvinklein）
（图源：twitter@calvinklein）
（图源：twitter@calvinklein）
（图源：twitter@calvinklein）
（图源：twitter@calvinklein）

▼首支公开的广告影片

顺带一提，有许多粉丝提到，柾国的腹肌，就是粉丝「ARMY」的符号，意外地成为了这次代言影片的小彩蛋～，大家觉得像吗？
（图源：twitter@calvinklein、youtube@HYBE LABELS）

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