《籃板球》安宰弘為變身籃球教練7天內增胖10公斤！披薩跟大蒜沾醬是肥胖之源〜

演員安宰弘曾以電視劇《請回答1988》中飾演柳俊烈的哥哥，胖胖的外型而受到大家矚目，不過在《浪漫的體質》時期又變瘦了些，也增加了帥氣指數。最近在新作電影《籃板球》中，安宰弘為了演出籃球教練而在7天內增胖了10公斤。

《籃板球》劇情描述在2012年全國高中籃球聯賽中無人關注的最弱球隊，其新任教練以及6名選手們在8天內的奇蹟故事。而安宰弘在片中飾演一位高中籃球MVP選手出身，並擔任釜山中央高中籃球部教練的姜陽賢。



安宰賢也坦言「增胖並不難，困難的是維持體重。」他表示對增胖相當有自信，增胖對他來說很簡單，甚至還能為那些想吃胖又吃不胖的人制定增肥食譜，每當聽到有人建議他「增胖一點如何呢？」心情就整個大好，而在本次作品中為了在短期內變胖，他利用的是披薩與大蒜沾醬這兩個關鍵食物。問題是增胖後速度會飆漲，甚至停不下來一直胖下去。而且增胖後要維持那樣的體重也非常困難，至今拍攝已經結束，安宰弘卻還沒瘦回原本的體重。



《籃板球》由安宰弘、李新英、鄭珍雲、金澤、鄭建柱、金敏、安志浩等演員共同演出，由《記憶之夜》的張恆俊導演執導。該片將於4月5日在韓國上映。

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