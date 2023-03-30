疑似全智賢婆婆IG截圖流出，曬兒媳婦與姜棟元合作新聞！老人家帶頭站CP

女神全智賢的婆婆要不要這麼可愛啊？

昨日傍晚時分，多個韓國交流網站上瘋傳一張圖片，疑似是全智賢婆婆的IG STORY截圖流出，上面是兒媳婦全智賢和姜棟元要合作間諜羅曼史《北極星》的消息，婆婆還特意寫了標註「我最愛的組合，終於」，並附上了小女孩摀嘴偷笑的圖片。 雖然還未證實這張截圖就是出自全智賢婆婆的社交帳號，但不少網友已經認定就是，大家留言表示：「婆婆也太可愛了」、「婆婆在追星前線」、「婆婆是兒媳婦的粉絲，好羨慕啊」、「婆婆，我也很喜歡這對組合，哈哈哈哈」等。



전지현 시어머니 인스타스토리 업뎃

시어머니한테도 최애 조합 pic.twitter.com/e8gxaEdEph — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 29, 2023

其實這已經不是第一次爆出全智賢婆婆的IG STORY了，早前全智賢出席Burberry活動時和球星孫興慜同框，婆婆也火速轉載到了自己的IG STORY中，還說「沒想到我還能看到他倆合影」，彷彿是兒媳婦的迷妹一般。 此前，全智賢被傳婚變，婆婆也曾發文闢謠。當時，她指自己受到兒子離婚謠言的困擾，氣得差點吃了麵包，幸好最後控制住，沒讓減肥計畫失敗，IG被曝光後一度引發熱議，婆婆也被很多網友大讚「高情商」、「超可愛」。



이건 전지현님 시어머니 인스타에 올라온 거라고 ㅎㅎㅎㅎ

멋지다 ㅠㅠ pic.twitter.com/jOCVo2DHKt — francetracny (@francetracny) March 30, 2023

全智賢和姜棟元有望合作的新劇叫《北極星》，是一部諜戰片，講述了失去身份認同感的間諜們尋找自己的故事，是《小小姐們》的導演金希元及編劇鄭瑞景的再次合作推出了力作。 全智賢方面同時「正在積極商討中」，若雙方都同意出演，這將是韓劇史上又一「黃金組合」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞