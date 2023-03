最近因選秀再次被討論的歌！〈Mirotic〉〈No Mercy〉〈Back Door〉〈Shine〉等

同期的選秀節目《Boys Planet》與《Peak Time》撞歌率超高XDD

韓國近期有兩檔選秀節目正熱門,《Boys Planet》與《Peak Time》,也因為參賽者所cover的舞台,原曲再次受到討論!

TVXQ!東方神起〈魔咒-Mirotic〉

那麼多首歌,聲量最高的肯定屬東方神起〈魔咒-Mirotic〉了,出道13年的大國男兒(《Peak Time》節目化名23點),游刃有餘的駕馭高難度〈Mirotic〉,不僅被網友譽為「最好的cover舞台」,連‎原唱之一的金在中都認證,親自對唱自己Part的Karam說:「你真的表演得很好。」‎



金在中都表明〈Mirotic〉「很難唱」,大國男兒的cover也許前無古人後無來者了,‎隔壁台《Boys Planet》練習生們的cover都被拿出來說「沒比較沒傷害」。大國男兒能又唱又跳詮釋〈Mirotic〉已成傳奇了,不過原唱昌珉經典的高音還是被認為無人能敵,東方神起依舊是「神」啊!





B.A.P〈No Mercy〉

《Peak Time》文鐘業登場的時候,評審長圭賢說了那麼一句話:「要說他的團體有多知名,今天出演的團體中有一團,唱了這個團體的歌。」文鐘業所屬的團體正是B.A.P,2點(NTX)演唱了他們的〈No Mercy〉。



由於2點的cover還有文鐘業一人挑戰選秀,B.A.P的〈No Mercy〉甚至是其他歌曲都有新一波討論度,網友紛紛表示B.A.P懷念起他們的好實力,為他們的際遇感到可惜。

Stray Kids〈Back Door〉

《Boys Planet》尹鐘佑、金地雄等練習生cover Stray Kids〈Back Door〉舞台相當受歡迎,〈Back Door〉原曲也馬上登上熱搜,鉉辰經典的敲門Killing Part更是受到討論。當時〈Back Door〉MV正挑戰3億觀看次數門檻,兩週後順利達成了。

‘Back Door’ is currently trending at #10 on MelOn Real-time search, following BOYS PLANET first mission stage.#BOYSPLANET pic.twitter.com/OAf9Yhl6F8