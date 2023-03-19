最近因選秀再次被討論的歌！〈Mirotic〉〈No Mercy〉〈Back Door〉〈Shine〉等

同期的選秀節目《Boys Planet》與《Peak Time》撞歌率超高XDD

韓國近期有兩檔選秀節目正熱門，《Boys Planet》與《Peak Time》，也因為參賽者所cover的舞台，原曲再次受到討論！

TVXQ!東方神起〈魔咒－Mirotic〉

那麼多首歌，聲量最高的肯定屬東方神起〈魔咒－Mirotic〉了，出道13年的大國男兒（《Peak Time》節目化名23點），游刃有餘的駕馭高難度〈Mirotic〉，不僅被網友譽為「最好的cover舞台」，連‎原唱之一的金在中都認證，親自對唱自己Part的Karam說：「你真的表演得很好。」‎



金在中都表明〈Mirotic〉「很難唱」，大國男兒的cover也許前無古人後無來者了，‎隔壁台《Boys Planet》練習生們的cover都被拿出來說「沒比較沒傷害」。大國男兒能又唱又跳詮釋〈Mirotic〉已成傳奇了，不過原唱昌珉經典的高音還是被認為無人能敵，東方神起依舊是「神」啊！





B.A.P〈No Mercy〉

《Peak Time》文鐘業登場的時候，評審長圭賢說了那麼一句話：「要說他的團體有多知名，今天出演的團體中有一團，唱了這個團體的歌。」文鐘業所屬的團體正是B.A.P，2點（NTX）演唱了他們的〈No Mercy〉。



由於2點的cover還有文鐘業一人挑戰選秀，B.A.P的〈No Mercy〉甚至是其他歌曲都有新一波討論度，網友紛紛表示B.A.P懷念起他們的好實力，為他們的際遇感到可惜。

Stray Kids〈Back Door〉

《Boys Planet》尹鐘佑、金地雄等練習生cover Stray Kids〈Back Door〉舞台相當受歡迎，〈Back Door〉原曲也馬上登上熱搜，鉉辰經典的敲門Killing Part更是受到討論。當時〈Back Door〉MV正挑戰3億觀看次數門檻，兩週後順利達成了。

‘Back Door’ is currently trending at #10 on MelOn Real-time search, following BOYS PLANET first mission stage.#BOYSPLANET pic.twitter.com/OAf9Yhl6F8 — BOYS PLANET Charts (@boysplanetchart) February 23, 2023

順帶一提，《Peak Time》一人參賽者B.I.G熙都在生存舞台也表演了〈Back Door〉，順利晉級和文鐘業等人組成24點。



ATEEZ〈The Real〉

〈The Real〉（帥氣）是ATEEZ 2021年在參與大勢男團競賽節目《Kingdom: Legendary War》中首度公開的歌曲，被認為很容易帶起氣氛、很適合競演。《Boys Planet》與《Peak Time》先後都有參賽者演唱，前者金泰來等練習生均獲最高4星評級，後者8點（DKB）拿到全Pick過關。



無論是ATEEZ原曲MV或是《Kingdom》比賽片段，YouTube上都湧入新留言表示是看了《Boys Planet》或《Peak Time》而來，讚嘆這首歌真的很帥氣，現在來看仍是傳奇的競演歌曲，只要表演了很難不讓全場沸騰。



PENTAGON〈Shine〉

和《Peak Time》有人在文鐘業面前唱B.A.P〈No Mercy〉有異曲同工之妙，‎《Boys Planet》也有人在Hui李會澤面前唱了PENTAGON〈Shine〉，Hui當場哽咽落淚，因為他最想念那段打歌的時光：「就算不是粉絲也會跟著唱。」



Hui明明已夠格當節目導師，卻放下自尊和後輩練習生們一同挑戰重新出道，粉絲與觀眾都替他感到不捨更佩服他的毅力，亦希望PENTAGON的〈Shine〉或是其他歌有機會再被大眾看見。



不用多久，《Peak Time》23點大國男兒跟進cover，不少PENTAGON粉絲認可這是最好的cover，也感動這首歌從來沒有被忘記。



MONSTA X〈Love Killa〉

《Boys Planet》cover MONSTA X〈Love Killa〉人氣非常高，因為集結了Seok Matthew、金地雄、金奎彬與徐源，4位就有3位暫時在出道位裡，表演佳績也是有目共睹。《Boys Planet》表演過後〈Love Killa〉原曲MV湧入一波觀看與留言，許多人表示因《Boys Planet》迷上，一些MONSTA X粉絲也很開心透過《Boys Planet》有更多人認識了MONSTA X。



《Peak Time》亦有參賽者cover，11點VANNER的cover在性感主題壓倒性勝利敵隊，表演更成為《Peak Time》開播以來前五名熱門的演出。



小編整理了以上6首因選秀節目再次受到討論的歌，如果有小編漏掉的歡迎留言補充！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞