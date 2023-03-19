誰的智齒竟然長這樣！WOODZ曹承衍智齒完全長反，自嘲「自帶愛心」「〈智齒〉逆襲榜單」

參加過《Show Me The Money 5》、《PRODUCE X 101》選秀，組過人氣限定團X1的歌手WOODZ曹承衍，昨晚（18日）在Twitter短短2小時發了8篇文，原因是因為他的智齒實在太奇怪。

「我連牙齒都長得非比尋常」他直接發了X照，照片顯示他左臉上排的智齒，牙冠在上牙根在下，和相鄰的牙齒根本長相反！隨後他還發文自嘲「來介紹新款愛心。智齒愛心♥」、「我現在不用動手指或做表情也能比心？呵呵呵呵嘿嘿」、「WOODZ的〈智齒〉逆襲榜單」。



우즈 ‘사랑니’ 역주행 차트인 — 조우즈 (@_chowoodz) March 18, 2023

他也詳細的說出這顆智齒的「情報」：「〔情報〕洗牙的時候為了檢查拍了X光照，發現這個朋友躲起來了。是不會痛。聽說這位朋友如果安靜待著，就可以當一輩子的朋友。」「喔耶！只要乖乖待著，一輩子都能比智齒愛心了！！」

「再看一次，那個智齒的形狀有點像idea燈泡符號？是因為我的idea很多嗎？」看起來WOODZ好像很樂在其中(?)，但他最後發的文竟然是一支舞蹈，他說：「我傷心的時候會跳嘻哈」不知道和「智齒」這位朋友又發生什麼事了XDD。

▼一不做二不休，WOODZ還把IG大頭貼改成智齒了，一連串舉動讓網友笑瘋



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞