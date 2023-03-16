被原唱認證！金在中肯定大國男兒Karam翻唱東方神起〈MIROTIC〉：「你真的表演得很好」

金在中4日睽違4年來到台灣舉行演唱會，《完全娛樂》昨（15）日釋出完整專訪影片，問到了他對近日掀起話題的「翻唱〈魔咒－MIROTIC〉到底有多難」。

事情要從上月15日開播的選秀節目《Peak Time》說起，23點大國男兒演唱〈MIROTIC〉開口就讓全場震驚，整段表演馬上引起熱烈討論，被許多網友大力讚許是「至今聽過最好的翻唱」（按：〈MIROTIC〉發行於2008年）。

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除了討論大國男兒為何出道13年來，擁有那麼強的歌唱實力卻不曾大紅，也有網友討論這首歌究竟有多難唱，回顧起東方神起5人時期組合的唱功究竟有多「神級」。



而原唱的說法呢？金在中接受《完全娛樂》訪問，他坦承這首歌「真的很難」，也很惋惜大部分後輩cover都失敗了，但表示看了大國男兒Karam的版本，「他是我已經認識十年的後輩，看了影片後久違和他聯絡上」。

金在中謙虛的說現在要他表演也難，認為任何歌曲要超過原唱真的很不容易，但他親自讚賞Karam：「你真的表演得很好。」Karam也回應他：「我真的很認真跟著哥學。」金在中認可那是至今最優秀的翻唱舞台，亦祝福大國男兒能更紅。



Karam原本就是東方神起粉絲「仙后」，或許一些資深仙后也知道此事，而Karam這次舞台開口唱的就是金在中的Part，能被原唱兼偶像認證肯定無比幸福吧！





大國男兒仁俊很快就在推特上看到了影片，轉發道：「非常感謝前輩，我愛你♥♥」



▼《完全娛樂》專訪影片（已定位3:56）



▼再看一遍大國男兒的cover與東方神起原版舞台吧！



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