最近因选秀再次被讨论的歌！〈Mirotic〉〈No Mercy〉〈Back Door〉〈Shine〉等

同期的选秀节目《Boys Planet》与《Peak Time》撞歌率超高XDD

韩国近期有两档选秀节目正热门，《Boys Planet》与《Peak Time》，也因为参赛者所cover的舞台，原曲再次受到讨论！

TVXQ!东方神起〈魔咒－Mirotic〉

那么多首歌，声量最高的肯定属东方神起〈魔咒－Mirotic〉了，出道13年的大国男儿（《Peak Time》节目化名23点），游刃有余的驾驭高难度〈Mirotic〉，不仅被网友誉为「最好的cover舞台」，连‎原唱之一的金在中都认证，亲自对唱自己Part的Karam说：「你真的表演得很好。」‎



金在中都表明〈Mirotic〉「很难唱」，大国男儿的cover也许前无古人后无来者了，‎隔壁台《Boys Planet》练习生们的cover都被拿出来说「没比较没伤害」。大国男儿能又唱又跳诠释〈Mirotic〉已成传奇了，不过原唱昌珉经典的高音还是被认为无人能敌，东方神起依旧是「神」啊！





B.A.P〈No Mercy〉

《Peak Time》文钟业登场的时候，评审长圭贤说了那么一句话：「要说他的团体有多知名，今天出演的团体中有一团，唱了这个团体的歌。」文钟业所属的团体正是B.A.P，2点（NTX）演唱了他们的〈No Mercy〉。



由於2点的cover还有文钟业一人挑战选秀，B.A.P的〈No Mercy〉甚至是其他歌曲都有新一波讨论度，网友纷纷表示B.A.P怀念起他们的好实力，为他们的际遇感到可惜。

Stray Kids〈Back Door〉

《Boys Planet》尹钟佑、金地雄等练习生cover Stray Kids〈Back Door〉舞台相当受欢迎，〈Back Door〉原曲也马上登上热搜，铉辰经典的敲门Killing Part更是受到讨论。当时〈Back Door〉MV正挑战3亿观看次数门槛，两周后顺利达成了。

‘Back Door’ is currently trending at #10 on MelOn Real-time search, following BOYS PLANET first mission stage.#BOYSPLANET pic.twitter.com/OAf9Yhl6F8 — BOYS PLANET Charts (@boysplanetchart) February 23, 2023

顺带一提，《Peak Time》一人参赛者B.I.G熙都在生存舞台也表演了〈Back Door〉，顺利晋级和文钟业等人组成24点。



ATEEZ〈The Real〉

〈The Real〉（帅气）是ATEEZ 2021年在参与大势男团竞赛节目《Kingdom: Legendary War》中首度公开的歌曲，被认为很容易带起气氛、很适合竞演。《Boys Planet》与《Peak Time》先后都有参赛者演唱，前者金泰来等练习生均获最高4星评级，后者8点（DKB）拿到全Pick过关。



无论是ATEEZ原曲MV或是《Kingdom》比赛片段，YouTube上都涌入新留言表示是看了《Boys Planet》或《Peak Time》而来，赞叹这首歌真的很帅气，现在来看仍是传奇的竞演歌曲，只要表演了很难不让全场沸腾。



PENTAGON〈Shine〉

和《Peak Time》有人在文钟业面前唱B.A.P〈No Mercy〉有异曲同工之妙，‎《Boys Planet》也有人在Hui李会泽面前唱了PENTAGON〈Shine〉，Hui当场哽咽落泪，因为他最想念那段打歌的时光：「就算不是粉丝也会跟著唱。」



Hui明明已够格当节目导师，却放下自尊和后辈练习生们一同挑战重新出道，粉丝与观众都替他感到不舍更佩服他的毅力，亦希望PENTAGON的〈Shine〉或是其他歌有机会再被大众看见。



不用多久，《Peak Time》23点大国男儿跟进cover，不少PENTAGON粉丝认可这是最好的cover，也感动这首歌从来没有被忘记。



MONSTA X〈Love Killa〉

《Boys Planet》cover MONSTA X〈Love Killa〉人气非常高，因为集结了Seok Matthew、金地雄、金奎彬与徐源，4位就有3位暂时在出道位里，表演佳绩也是有目共睹。《Boys Planet》表演过后〈Love Killa〉原曲MV涌入一波观看与留言，许多人表示因《Boys Planet》迷上，一些MONSTA X粉丝也很开心透过《Boys Planet》有更多人认识了MONSTA X。



《Peak Time》亦有参赛者cover，11点VANNER的cover在性感主题压倒性胜利敌队，表演更成为《Peak Time》开播以来前五名热门的演出。



小编整理了以上6首因选秀节目再次受到讨论的歌，如果有小编漏掉的欢迎留言补充！

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