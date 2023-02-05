Hui出道六年挑戰選秀節目《Boys Planet》看到後輩唱PENTAGON全盛時期的歌，忍不住哽咽、熱淚盈眶

其實 Hui（李會澤）出演這個節目真的需要很大的勇氣啊…。TAT

Mnet 選秀節目《Boys Planet》在開播前就引發熱烈話題性的男團PENTAGON隊長Hui，以李會澤的本名出演挑戰，回歸個人練習生身份的他，是歌手前輩也已年近30（1993年8月生），可想而知他的壓力會有多大。

本週末正式開播後，EP.1果然有相當多他的特寫鏡頭，在進場環節坐上了C位寶座，他的一舉一動都備受關注，每一位出場的選手都讓他忍不住感嘆，一個比一個年輕更充滿著活力，他也努力為後輩們應援。



其中，來自日本東京的三位選手，選擇表演男團PENTAGON的熱門歌曲〈Shine〉，這首歌讓他們迎來了團體的全盛時期，也是傳唱度極高的KPOP歌曲，連不是粉絲的路人都會唱的程度，李會澤也提到那段打歌時間就像做夢一樣，非常想念那段時光。



▼影片前半段是表演，01:43開始是導師訪問原唱李會澤的感想。



看完後輩的表演，李會澤紅著眼眶，彷彿下一秒就要哭出來的令人看了心疼：「我很開心地看完舞台，作為原唱我很感謝你們。」



他在花絮採訪中表示，看著練習生結伴地走進來表演，拉著手排成一列，自己也曾是那樣（有團員的陪伴），感覺非常孤單，時隔很久，現在只能自己填滿舞台，也會感到害怕，但還是想以李會澤這個身份，把自己所能做到的一切都展現出來，表達了這樣的決心。



目前以開播前的剪輯預告，似乎都營造出李會澤表現得不夠好的反應，但粉絲仍然相信李會澤能夠展現出最棒的一面，究竟初登場的結果會如何？就要等到下週四播出才能知道了。



▼此外，PENTAGON〈Shine〉MV，目前累積了2.4億的觀看人次，給大家回味一下這首歌曲：



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