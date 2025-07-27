金在中自曝前女友差點結婚：國中網戀異地奔現，雙方父母都見過！

最近一期KBS綜藝《新品上市便利餐廳》裡，金在中第一次親口分享了前女友的故事，居然已經到了雙方家長都見過面的程度！

節目裡，金在中看到媽媽腿腳不便，主動提出幫忙製作小菜，一邊處理食材一邊聊天。 媽媽提到在中的二姐已經有了孫子，讓在中成為K-POP界第一位升格爺爺輩的愛豆。 在中憂心地說「我該怎麼辦啊」，爸媽異口同聲地說你也結婚吧XD



媽媽又提在中八姐的兒子阿建，這位12歲的小大人曾經跟在中媽感慨：「我打算從現在開始交女朋友，因為舅舅年紀那麼大了還沒有女朋友。」在中憤憤不平地說這樣講會讓人以為他從來沒談過戀愛，但實際上從前確實談過，對方還來過在中家裡。

在中媽表示那位女生很漂亮乖巧，父母也看起來慈祥端莊，當時一度很想讓他們結婚，只可惜年紀太小。 在中反駁：「小什麼，已經讀國中了！」（原來是那麼久遠的故事XD）在中回憶道，當時韓國剛剛開始有網路，他在網上聊天與一位女生交換了照片，彼此都有好感。 在中將女方地址抄寫在小本本上，一個人從故鄉公州搭巴士去大邱，見到了「和照片上一模一樣的她」。



在中與這位女生在遊樂場約會之後含淚分別，女生也很想念在中，於是在父母陪同下從大邱來到公州的在中家。 在中感慨：「那時候，那就是所謂的浪漫與憧憬。」在中媽又拋出震撼發言：「現在也可以聯絡我們哦。」節目組立即打出字幕：歡迎20年前與在中一起去遊樂場的女士聯絡節目組XD

在中媽說她也不想總是聊結婚話題，但面對「40歲老光棍」好像也沒其他話題可聊，金在中再次反駁：「40歲怎麼能算老光棍呢！」



觀眾紛紛被在中的戀愛往事逗笑：「嚇我一跳」「把國中的事說得仿彿幾天前一樣kkk」「父親表情複雜kkk」「在中越看越有魅力，對父母也很好」「連遊樂場名字都記得，是有多懷念啊kkk」「40歲確實不小了，歐巴出道時的粉絲都已經結婚生子啦」。



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