《Island》第二季開播啦！元情去世&兄弟反目真相終於揭曉，弓歎背後竟有神秘勢力撐腰！（EP.7 - 8）

般和弓歎的命，怎麼都那麼苦啊T^T

《Island》改編自人氣網漫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與試圖毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的旅程。 第二季於昨日中午上線，原來當年為鑄造結界，曾發生如此黑暗的故事......



*以下內容包含《Island》第7-8集關鍵內容！



元情聖使之死

小元情帶般和弓歎逃跑失敗，只好回來繼續修煉功力，兄弟倆也按照宗領規劃被迫痛苦地成長為誅殺僧。 般心裡一直念著元情，但弓歎無所牽掛、對人類恨之入骨，不僅殺情炎鬼也常殺人取樂。

15年後，元情終於具備製造結界的能力，以為可以救出兄弟倆、讓他們回歸人類的生活，沒想到宗領竟打算背著元情燒死兩人，美其名曰淨化世界。 深感背叛的兄弟倆暴走變成情炎鬼大開殺戒，憤怒的弓歎欲殺死元情，般本想阻攔弓歎，卻誤殺了元情。



彌留之際，元情許諾一定會回來拯救他們，請他們務必記住自己。 元情去世瞬間爆發出一片金光，將所有情炎鬼包括弓歎都埋入地下，而恢復人類神智的般就此孤獨地留在人間。



白百教主

9年前，弓歎醒來時發現被一群白衣人包圍，身邊還跟著一個叫他「叔叔」的女孩。 白衣人頭領自稱白百教主，數百年前就曾操控宗領試圖殺掉元情，現在希望與弓歎聯手打造仙人永生的世界，但弓歎只對殺死元情感興趣，倒也合教主之意。



元美瑚的修煉

元美瑚為摯友的離開傷心不已，來找金白主學習擁有元情的力量，即便要承受痛苦、要變成另一個人都在所不惜。 當她換上元情的衣服出現時，般仿彿再次見到了幾百年前的元情！約翰也同元美瑚一起搬了過來，樂得每天幫忙燒水做飯，認為這樣守護也是他的使命。 直到某一天，弓歎終於找到了獨自一人的元美瑚！



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