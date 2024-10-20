車銀優拍炸雞廣告！但...30秒廣告炸雞只出現2秒，韓網友：「廣告效果真好、我竟然連續看了5次」

韓國連鎖炸雞品牌「黃色炸雞」（노랑통닭）最近選定歌手兼演員車銀優爲新代言人，近日表示將推出新菜單大蒜炸雞。

大蒜炸雞（갈릭 인 더 딥）是在黃色炸雞特有的酥脆炸雞上，在醬料和配料上添加提高大蒜本身的風味，全新誕生的大蒜炸雞。以柔清爽的蛋黃醬和酸奶爲基礎的醬汁，再與3種大蒜相協調，其特點是直到最後一口都不會膩。



廣告中，融合了新菜單大蒜炸雞的特點和車銀優清涼乾淨的形象，但...其中一支30秒廣告，炸雞只出現了2秒，也立即在網路上引發熱烈討論。網友：「廣告做得真好！是名作啊」、「炸雞瞬間就過去了？哈哈哈哈哈」、「這家店的廣告做得真好，我看到最後」、「真的不是彩虹屁，為什麼30秒感覺很短」、「我會記住黃色炸雞的」、「因爲車銀優看到最後才知道新菜品上市了，廣告效果真好」、「是廣告大賞的感覺啊」、「太帥了 嗚嗚」、「我竟然連續看了5次炸雞廣告」、「一下子就集中精神了，人果然要多看又帥又漂亮的東西」等等。



而車銀優上一部主演作品是今年4月劇終的《美好世界》，之後他在各地舉辦巡迴粉絲演唱會。日前車銀優也收到超能力新劇《The Wonder Fools》出演提案，該劇講述一群「有瑕疵的超能力者」的故事，他們的超能力會在不受自己意志控制的情況下發動，有望和朴恩斌展開合作。



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