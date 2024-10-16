【韓網熱門】今年播出的電視劇裡哪位男主是你的最愛？網友：找到了人生男主

2024年已經進入10月，今年已播出了不少好看的韓劇，theqoo網友總結了這些作品的男主們，你最喜歡哪個呢？

1. 《淚之女王》白賢祐/金秀賢



2. 《夜晚開的花》朴秀浩/李鍾元



3. 《背著善宰跑》柳善宰/邊佑錫



4. 《聯結》張在京/池晟



5. 《因為不想吃虧》金志旭/金永大



6. 《白雪公主非死不可》高正宇/卞約漢



7.《美好世界》權善律/車銀優



8.《雖然不是英雄》福歸拄/張基龍



9. 《搜查班長1958》朴英閑/李帝勳



10. 《陪玩的女人》徐持煥/嚴泰九



11. 《來自地獄的法官》韓多溫/ 金宰永



12. 《是偶然嗎》姜厚英/蔡鐘協



13. 《和我老公結婚吧》劉志赫/羅人友



14. 《媽媽朋友的兒子》崔承效/丁海寅



15. 《好搭檔》鄭宇鎮/金準韓



16.《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》文車民/李濬榮



韓國網友評論：

1. 善宰呀，一開始就是他

2. 1 、4、 15、 16

3. 我只看過《夜晚開的花》，所以無法比較

4. 善宰和多溫

5. 白賢祐

6. 劉志赫部長，男神

7. 這裡沒有，我超愛泰尚（《京城生物》男主/朴敘俊）

8. 柳善宰、白賢祐、劉志赫，年度最愛

9. 柳善宰，柳純愛戰神，率瘋者

10. 金秀賢！白賢祐！

11. 柳善宰，韓多溫！柳善宰，韓多溫

12. 顏值、演技、角色，三者合一的只有白賢祐

13. 2，這劇非常好看

14. 邊佑錫、金永大、張基龍

15. 我更注重題材，卞約漢和車銀優，因為他倆而幸福

16. 柳善宰，不僅是今年最愛，而是我的人生男主

17. 李鍾元、邊佑錫、金準韓

18. 姜厚英！！！！！

19. 還有《重組家庭》金山河，黃寅燁

20. 我愛朴班長

21. 8888888888888888888888

22. 只看廣告就知道肯定是善宰啊

23. 柳善宰，你是我的星星

24. 文車民，又可愛又性感

原文：https://theqoo.net/square/3444803491

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