Disney+版《我的大叔》？李聖經&金英光《原來這就是愛啊》陰鬱卻讓人著迷（EP.1-2）

李聖經與金英光主演的Disney+原創劇《原來這就是愛啊》（港譯：這是愛情嗎）22日已開播，獨特的陰鬱風格讓一些觀眾著迷。

《原來這就是愛啊》講述展開報復的女子沈宇宙（李聖經 飾），和成為她報復對象的男子韓冬辰（金英光 飾），一對不該在一起的男女，他們的羅曼史。



（以下提及劇情）



首兩集講述故事的起源，沈宇宙的復仇。沈宇宙和姐姐沈彗星、沈地球相依為命，但房子卻一夕之間被拍賣，被爸爸20年前外遇的新任妻子馬熙慈（南基愛 飾）拍賣。沈宇宙是個下定決心就會做出瘋狂事的人，她決定向馬熙慈的兒子韓冬辰復仇，因為聽說馬熙慈把賣房子的錢都給了兒子。

到了韓冬辰所在的最佳展覽任職，沈宇宙某天還一路跟蹤韓冬辰到家裡，韓冬辰直接揭穿了她，卻反被質疑「假裝不知道、假裝通融，在對方無路可退時突擊」。韓冬辰想起了她和前女友姜敏英（EXID Hani；安喜延）的狀況，他通融了好幾次，到最後也假裝不知情……



在最佳展覽發生重要資料外洩之時，員工們很快就把矛頭指向沈宇宙這位工讀生，因為沈宇宙那天確確實實碰了外洩資料的電腦。看到這裡，強烈的給人《我的大叔》既視感，陰鬱的風格、遍體鱗傷後直來直往的女主角、女主角做出對男主角不利的事情……



然而，事情反轉了，沈宇宙根本不認得敵對公司申佑展覽的辦公室地點，喝醉的時候也真誠的表明自己不是間諜。加上沈宇宙「比起被自己帶了好幾年的人背叛，被才來三個月的工讀生背叛，應該比較不痛吧？」一席話，韓冬辰著手查清真相。



韓冬辰回頭閱讀沈宇宙的履歷，久違的笑了，他邀沈宇宙復職，沈宇宙嘴上說著「你會後悔」，心裡卻想著：「你有一天會後悔，但我會盡量讓你不那麼後悔。」她幫他擋住了一次的拳頭。



兩集播出下來，雖然討論度不高，但還是抓住了一些觀眾的心。有韓國影劇部落客認為《原來這就是愛啊》乍看就是Disney+版《我的大叔》，女主角被這世界傷害到變成鋒利的刺蝟，而男主角無精打采的過日子，不過，《原來這就是愛啊》看起來很快就要進入戀愛情節，走出另一個故事。

▼第3集預告，沈宇宙復職後一邊想著抓住間諜車科長，後來在公司裡撞見馬熙慈，而韓冬辰的前女友敏英也回來了……



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