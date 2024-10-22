《犬系戀人》開播一週年，車銀優、朴圭瑛、尹賢秀一起去看李玹雨音樂劇
廣告

《犬系戀人》開播一週年，車銀優、朴圭瑛、尹賢秀一起去看李玹雨音樂劇

韓劇   2024年10月22日   星期二14:30   草莓  

（封面圖源：李玹雨@hihyunwoo截圖、黃viu煲劇平台《犬系戀人》海報）

漫改劇《犬系戀人》開播一週年之際，主演車銀優、朴圭瑛、李玹雨、尹賢秀四人相約啦！

《犬系戀人》去年10月11日於MBC開播，雖然收視率在1.5%～2.2%低迷徘徊，但在海外仍擁有一票死忠觀眾，且車銀優與朴圭瑛激吻戲非常受歡迎，而演員們在劇終之後也保有好交情。
（圖源：黃viu煲劇平台《犬系戀人》海報）

開播一週年過後，本月13日主演車銀優、朴圭瑛、李玹雨、尹賢秀紛紛在IG透露一起出去玩的消息，原來是相約去看李玹雨演出的音樂劇《內在的聲音》（사운드인사이드），演出結束後再一起吃飯、拍人生四格（拍貼）紀念。粉絲看到四人好交情相當開心。

▼朴圭瑛IG
（圖源：朴圭瑛IG@lavieenbluu截圖）（圖源：朴圭瑛IG@lavieenbluu截圖）

▼李玹雨IG
（圖源：李玹雨@hihyunwoo截圖）（圖源：李玹雨@hihyunwoo截圖）

▼尹賢秀IG

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《犬系戀人》開播一週年，車銀優、朴圭瑛、尹賢秀一起去看李玹雨音樂劇
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手