《犬系戀人》開播一週年，車銀優、朴圭瑛、尹賢秀一起去看李玹雨音樂劇

漫改劇《犬系戀人》開播一週年之際，主演車銀優、朴圭瑛、李玹雨、尹賢秀四人相約啦！

《犬系戀人》去年10月11日於MBC開播，雖然收視率在1.5%～2.2%低迷徘徊，但在海外仍擁有一票死忠觀眾，且車銀優與朴圭瑛激吻戲非常受歡迎，而演員們在劇終之後也保有好交情。



開播一週年過後，本月13日主演車銀優、朴圭瑛、李玹雨、尹賢秀紛紛在IG透露一起出去玩的消息，原來是相約去看李玹雨演出的音樂劇《內在的聲音》（사운드인사이드），演出結束後再一起吃飯、拍人生四格（拍貼）紀念。粉絲看到四人好交情相當開心。

▼朴圭瑛IG



▼李玹雨IG



▼尹賢秀IG



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