《Island》第二季开播啦！元情去世&兄弟反目真相终於揭晓，弓叹背后竟有神秘势力撑腰！（EP.7 - 8）

般和弓叹的命，怎么都那么苦啊T^T

《Island》改编自人气网漫《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与试图毁灭世界的邪恶力量作战的人们的旅程。 第二季於昨日中午上线，原来当年为铸造结界，曾发生如此黑暗的故事......



*以下内容包含《Island》第7-8集关键内容！



元情圣使之死

小元情带般和弓叹逃跑失败，只好回来继续修炼功力，兄弟俩也按照宗领规划被迫痛苦地成长为诛杀僧。 般心里一直念著元情，但弓叹无所牵挂、对人类恨之入骨，不仅杀情炎鬼也常杀人取乐。

15年后，元情终於具备制造结界的能力，以为可以救出兄弟俩、让他们回归人类的生活，没想到宗领竟打算背著元情烧死两人，美其名曰净化世界。 深感背叛的兄弟俩暴走变成情炎鬼大开杀戒，愤怒的弓叹欲杀死元情，般本想阻拦弓叹，却误杀了元情。



弥留之际，元情许诺一定会回来拯救他们，请他们务必记住自己。 元情去世瞬间爆发出一片金光，将所有情炎鬼包括弓叹都埋入地下，而恢复人类神智的般就此孤独地留在人间。



白百教主

9年前，弓叹醒来时发现被一群白衣人包围，身边还跟著一个叫他「叔叔」的女孩。 白衣人头领自称白百教主，数百年前就曾操控宗领试图杀掉元情，现在希望与弓叹联手打造仙人永生的世界，但弓叹只对杀死元情感兴趣，倒也合教主之意。



元美瑚的修炼

元美瑚为挚友的离开伤心不已，来找金白主学习拥有元情的力量，即便要承受痛苦、要变成另一个人都在所不惜。 当她换上元情的衣服出现时，般仿佛再次见到了几百年前的元情！约翰也同元美瑚一起搬了过来，乐得每天帮忙烧水做饭，认为这样守护也是他的使命。 直到某一天，弓叹终於找到了独自一人的元美瑚！



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