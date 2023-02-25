全場HIGH爆的潑水音樂節要來了～宣美&泫雅濕身美出新level的神圖都來自這個慶典！

BLACKPINK、泫雅、宣美等人氣愛豆都參加過的音樂節今年又要舉辦啦！

這裡有水的洗禮，有EDM，有HIP-HOP，更有K-POP，同時享受多重音樂快樂和觀感刺激的「Water Bomb Festival」將於6月30日以首爾為起點正式開始，將在韓國9座城市巡迴演出。



首爾：6月30日-7月2日

光州：7月8日

大田：7月15日

大邱：7月22日

釜山：7月29日

仁川：8月5日

水原：8月12日

束草：8月19日

濟州島：8月26日

本屆潑水音樂節的售票分時間段發售，價格不同，早鳥價為7.7萬（韓幣，下同），最貴的第5輪售價為13.2萬（有明星演出等）。 目前7月1日的第五輪售票已經結束，一上線就被搶空，融合了潑水+音樂節的模式，歡樂也翻倍。



宣美十分出圈的神圖-Gucci泳衣濕身秀和泫雅性感小背心熱褲濕身演出均出自潑水節演唱會，熱辣性感帶著野性的誘惑。



要來韓國旅行的小夥伴，一定不要錯過這個超級有特色的潑水音樂節哦！！

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