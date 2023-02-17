GD又去美國看NBA！轉播鏡頭抓到招牌害羞燦笑，網讚氣色佳順便催工：「玩差不多就發新歌吧！」

當地時間2月15日，美國NBA洛杉磯湖人隊主場迎戰紐奧良鵜鶘隊，轉播鏡頭掃到觀眾席時驚喜發現GD也在其中！

GD發現自己被拍到後笑得合不攏嘴，害羞地用手擋住大半個臉、只露出一雙彎彎笑眼，還十分配合地跳起手指舞，紅潤發亮的肌膚也引起網友關注。 轉播電視台還貼心地製作字幕介紹這位入鏡人士：「G-DRAGON，K-Pop藝人&商業大亨」XD



主場湖人隊也在官方IG動態分享了GD觀賽照片並tag他的賬號，以示歡迎：



網友們久違見到GD正面，而且是在如此意外的場合，都十分激動、紛紛感歎GD狀態大好：「天啊，臉在發光耶」、「看來有好好休息，散發出幸福健康的氣息」、「臉上終於有肉了」、「笑起來跟從前一樣可愛」。 也有人忍不住催促工作進度：「新專輯是什麼時候呢？」 、「玩得差不多就回來發專輯吧」。



omg GD on the NBA cam.. #GDRAGON kpop artist and business mogul!

our business bae pic.twitter.com/obivpjpbVf — G-Dragon is the manual (@WhiteTamar1) February 16, 2023

GD於2006年作為BIGBANG隊長出道，SOLO活動也十分積極，但2019年兵役退伍後一直沒有音樂作品問世，最近一次開嗓還是去年4月參與詞曲創作的BIGBANG單曲《Still Life》。 最近和同團成員太陽一起做了新歌《VIBE》的challenge，久違展現寶刀未老的個性舞姿，讓人對他的回歸更加期待。



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