GD又去美國看NBA！轉播鏡頭抓到招牌害羞燦笑，網讚氣色佳順便催工：「玩差不多就發新歌吧！」

當地時間2月15日,美國NBA洛杉磯湖人隊主場迎戰紐奧良鵜鶘隊,轉播鏡頭掃到觀眾席時驚喜發現GD也在其中!

GD發現自己被拍到後笑得合不攏嘴,害羞地用手擋住大半個臉、只露出一雙彎彎笑眼,還十分配合地跳起手指舞,紅潤發亮的肌膚也引起網友關注。 轉播電視台還貼心地製作字幕介紹這位入鏡人士:「G-DRAGON,K-Pop藝人&商業大亨」XD



主場湖人隊也在官方IG動態分享了GD觀賽照片並tag他的賬號,以示歡迎:



網友們久違見到GD正面,而且是在如此意外的場合,都十分激動、紛紛感歎GD狀態大好:「天啊,臉在發光耶」、「看來有好好休息,散發出幸福健康的氣息」、「臉上終於有肉了」、「笑起來跟從前一樣可愛」。 也有人忍不住催促工作進度:「新專輯是什麼時候呢?」 、「玩得差不多就回來發專輯吧」。



omg GD on the NBA cam.. #GDRAGON kpop artist and business mogul!

our business bae pic.twitter.com/obivpjpbVf