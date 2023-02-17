《浪漫速成班》鄭敬淏原型確有其人！大韓民國數學一等講師，年收入預估超出200億韓元的玄宇鎮！

最近大家所喜愛的人氣電視劇《浪漫速成班》，描述補習班一等講師鄭敬淏對小菜店老闆娘全道嬿動心的故事，而劇中鄭敬淏所飾演的角色崔直說，是人氣最高的數學老師，收入高又住在豪宅，為補習班拍攝宣傳片與出席宣傳講座，滿街公車廣告都是他，而這位一等講師也確有其人，就是MegaStudy的玄宇鎮老師。

1987年生的玄宇鎮，擁有190公分高人一等的身高，上課風格幽默風趣深受學生們的喜愛，他畢業於美國史丹佛大學文理學院，主修數學副修哲學，從大學時期他放假回韓國時就透過家教賺取零用錢，而2010年則在大峙洞開始了他的講師生涯，2014年加入了現在所屬的教育機構MegaStudy，漸漸地他的教學風格與金句連發，讓學生們相當喜愛，印有他獨特標誌，由他自己製作的講義書籍，也熱賣約一年300億韓元的銷售額。



就像《浪漫速成班》中的鄭敬淏演出的一樣，玄宇鎮就是MegaStudy的看板教師，為補習班拍攝宣傳影片，也出席講座。而他之前曾透露有可能不續約的一句話，隔日直接讓MegaStudy股價下跌7％，嚇得補習機構趕緊與他續約。玄宇鎮時常在課堂上分享自己的經驗與故事，勉勵台下的學生們，口吻輕鬆幽默也時常說出許多金句，網友整理出他的語錄，譬如「我為什麼能成功？是才能、是努力、還是運氣？三種都是。」「越線的是你，我可是從來不越線的人。」讓人不得不想起崔直說。



《浪漫速成班》劇組在製作時諮詢了許多補習班業界相關的講師與人員，而玄宇鎮也曾證實自己是諮詢對象其中之一，當時曾造成些許小爭議，但tvN也曾公開表示感謝玄宇鎮老師協助。玄宇鎮真的就像《浪漫速成班》中所說的，是補教界的BTS，吸金能力不容小覷，更是大手筆時常買下幾十億韓元的高價藝術作品，更是收集了四幅草間彌生的「網」系列作品。



大家在網路上搜尋현우진就能看到許多他的教學影片，聽不懂韓文也沒關係，他的習慣就是會寫到一段落時在數字右下角畫出黑色小正方形，雖然不像崔直說會來個飛踢，不妨來體驗看看他的教學風格！



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