《比天堂還美麗》「牧師」柳德煥B-Boy出身！曾和GD組「小H.O.T.」！一起被梁鉉錫挖到YG

曾主演《漢摩拉比小姐》、《神的測驗》系列、《無人知曉》等戲劇，目前在《比天堂還美麗》扮牧師的柳德煥，你知道他曾和G-Dragon（GD，權志龍）組過團嗎？

上週播出的《只要有空，第三季》邀請到《比天堂還美麗》柳德煥與「李英愛」李姃垠，原先在聊‎李姃垠學跳K-POP舞，劉在錫便問柳德煥是否也會跳舞，柳德煥回答：「我本來就是B-Boy（跳霹靂舞）出身的。」並透露以前和GD一起當過「小不點H.O.T.」在SM娛樂演唱會（應指H.O.T.演唱會）上表演過，後來一起跳到YG去。



問柳德煥為何沒持續朝愛豆方向前進，他笑說：「可能當時我更想參加《田園日記》。」聽到《田園日記》柳演錫笑了，因為《田園日記》是從1980年就開播的超長壽古早連續劇！柳德煥1996年起加入《田園日記》演出，而早幾年已透過其他戲劇6歲便以兒童演員出道，1993年出道至今32年，年紀上雖是柳演錫弟弟卻是柳演錫「大前輩」！（按：柳德煥1987年生，柳演錫1984年）



回到柳德煥與GD這讓人感到有反轉的緣分，2010年柳德煥就曾在另檔節目《現場脫口秀Taxi》回顧過。他說自己6歲出道，固定演出晨間兒童節目《啵啵啵》（뽀뽀뽀，柳1992起加入），節目中和GD等童星組團「千禧年的孩子們」，後來改名「CITY OFANGEL」簡稱「COA」。COA裡GD是Rap擔當他則是隊長，他們不僅會到地方慶典表演，還在H.O.T.演唱會上開場表演，被YG娛樂梁鉉錫社長相中後，一起收到了當歌手的邀請。



柳德煥當時也說自己雖然喜歡唱歌跳舞，但更想演戲，因此放棄了歌手之路。《Super Idol Chart Show》主題「愛豆令人意外的好朋友」聊過他和GD的相關內容，最後補充柳德煥和GD的因彼此都很忙碌所以無法經常見面，不過會利用簡訊連絡、維繫友情。



《啵啵啵》2013年停播時，GD曾在Twitter（現X）表達遺憾。去年電視台MBC曾剪輯《啵啵啵》裡一系列GD的片段，律動被網友笑稱「七歲就有GD的感覺了」、「一開始就是天才」，或討論「GD的時尚感似乎受到母親影響」，表達他當時穿著已相當潮流。曾演《天國的階梯》、《Voice》，和柳德煥一樣是兒童演員出道的白成鉉，也和GD在《啵啵啵》一同表演過。



▼相關影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞