GD又去美国看NBA！转播镜头抓到招牌害羞灿笑，网赞气色佳顺便催工：「玩差不多就发新歌吧！」

当地时间2月15日，美国NBA洛杉矶湖人队主场迎战纽奥良鹈鹕队，转播镜头扫到观众席时惊喜发现GD也在其中！

GD发现自己被拍到后笑得合不拢嘴，害羞地用手挡住大半个脸、只露出一双弯弯笑眼，还十分配合地跳起手指舞，红润发亮的肌肤也引起网友关注。 转播电视台还贴心地制作字幕介绍这位入镜人士：「G-DRAGON，K-Pop艺人&商业大亨」XD



主场湖人队也在官方IG动态分享了GD观赛照片并tag他的账号，以示欢迎：



网友们久违见到GD正面，而且是在如此意外的场合，都十分激动、纷纷感叹GD状态大好：「天啊，脸在发光耶」、「看来有好好休息，散发出幸福健康的气息」、「脸上终於有肉了」、「笑起来跟从前一样可爱」。 也有人忍不住催促工作进度：「新专辑是什么时候呢？」 、「玩得差不多就回来发专辑吧」。



omg GD on the NBA cam.. #GDRAGON kpop artist and business mogul!

our business bae pic.twitter.com/obivpjpbVf — G-Dragon is the manual (@WhiteTamar1) February 16, 2023

GD於2006年作为BIGBANG队长出道，SOLO活动也十分积极，但2019年兵役退伍后一直没有音乐作品问世，最近一次开嗓还是去年4月参与词曲创作的BIGBANG单曲《Still Life》。 最近和同团成员太阳一起做了新歌《VIBE》的challenge，久违展现宝刀未老的个性舞姿，让人对他的回归更加期待。



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