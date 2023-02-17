近期韓劇on檔最有話題性的TOP10出爐！《浪漫速成班》穩坐一位，鄭敬淏連續五週坐穩冠軍寶座

（封面圖源：tvN《浪漫速成班》劇照、Keyeast、TV朝鮮《紅氣球》、JTBC《代理公司》海報）
我們「鄭少女」成為話題女王啦！！！粗卡～～～，大家正在追的韓劇上榜了嗎？
tvN《浪漫速成班》熱度持續上升，不管是收視率翻倍成長（EP.1的4%上升到現在EP.10的13.5%），還是網路上的話題性，都是位居冠軍的TOP位置，男主角鄭敬淏也已經連續五週拿下話題度一位的演員，以浪漫愛情劇來說真的是非常棒的成績。
（圖源：tvN《浪漫速成班》劇照）
「演員榜」方面，鄭敬淏拿下一位，二位則是女主角全道嬿，3~10位有李寶英、文佳煐、柳演錫、盧允瑞、孫娜恩、徐智慧、朴炯植、朴荷娜。
（圖源：tvN《浪漫速成班》劇照）
＊接下來一起看看2023年2月第2週的電視劇話題性TOP10中，有哪些作品吧？
（圖源：IG@gooddata_official）
1．tvN《浪漫速成班》，佔比率30%，是第二名的快三倍。
（圖源：tvN《浪漫速成班》海報）
2．JTBC《愛情的理解》
（圖源：JTBC《愛情的理解》海報）
3．TV朝鮮《紅氣球》
（圖源：TV朝鮮《紅氣球》海報）
4．JTBC《代理公司》
（圖源：JTBC《代理公司》海報）
5．tvN《青春月譚》
（圖源：tvN《青春月譚》海報）
6．KBS《三姐弟要勇敢》
（圖源：KBS《三姐弟要勇敢》海報）
7．SBS《法錢》
（圖源：SBS《法錢》海報）
8．SBS《Trolley：命運交叉點》
（圖源：SBS《Trolley：命運交叉點》海報）
9．MBC《木偶的季節》
（圖源：MBC《木偶的季節》海報）
10．KBS《颱風的新娘》
（圖源：KBS《颱風的新娘》海報）
（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）
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