近期韓劇on檔最有話題性的TOP10出爐！《浪漫速成班》穩坐一位，鄭敬淏連續五週坐穩冠軍寶座

近期韓劇on檔最有話題性的TOP10出爐！《浪漫速成班》穩坐一位，鄭敬淏連續五週坐穩冠軍寶座

韓劇   2023年2月17日   星期五09:46   MiJimin  

（封面圖源：tvN《浪漫速成班》劇照、Keyeast、TV朝鮮《紅氣球》、JTBC《代理公司》海報）

我們「鄭少女」成為話題女王啦！！！粗卡～～～，大家正在追的韓劇上榜了嗎？

tvN《浪漫速成班》熱度持續上升，不管是收視率翻倍成長（EP.1的4%上升到現在EP.10的13.5%），還是網路上的話題性，都是位居冠軍的TOP位置，男主角鄭敬淏也已經連續五週拿下話題度一位的演員，以浪漫愛情劇來說真的是非常棒的成績。
（圖源：tvN《浪漫速成班》劇照）

「演員榜」方面，鄭敬淏拿下一位，二位則是女主角全道嬿，3~10位有李寶英、文佳煐、柳演錫、盧允瑞、孫娜恩、徐智慧、朴炯植、朴荷娜。
（圖源：tvN《浪漫速成班》劇照）

＊接下來一起看看2023年2月第2週的電視劇話題性TOP10中，有哪些作品吧？
（圖源：IG@gooddata_official）

1．tvN《浪漫速成班》，佔比率30%，是第二名的快三倍。
（圖源：tvN《浪漫速成班》海報）

2．JTBC《愛情的理解》
（圖源：JTBC《愛情的理解》海報）

3．TV朝鮮《紅氣球》
（圖源：TV朝鮮《紅氣球》海報）

4．JTBC《代理公司》
（圖源：JTBC《代理公司》海報）

5．tvN《青春月譚》
（圖源：tvN《青春月譚》海報）

6．KBS《三姐弟要勇敢》
（圖源：KBS《三姐弟要勇敢》海報）

7．SBS《法錢》
（圖源：SBS《法錢》海報）

8．SBS《Trolley：命運交叉點》
（圖源：SBS《Trolley：命運交叉點》海報）

9．MBC《木偶的季節》
（圖源：MBC《木偶的季節》海報）

10．KBS《颱風的新娘》
（圖源：KBS《颱風的新娘》海報）

（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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