史上最敢偶像！SJ利特提「KAKAO」厲旭發抖阻止！想拍浴室東海威脅「放版權音樂！」

南美巡演期間利特狂開直播!

真的是史上最大膽偶像!Super Junior作為韓流天團與演藝圈前輩,向來超有說話Sense的他們,不只搞笑功力點好點滿,有時也會冒出驚人話語,連對SM創辦人李秀滿也敢直呼全名讓大家笑歪,不過有時一旁成員也會因為危險發言而冒冷汗!



最近SM娛樂公司內部發生爭權事件,Super Junior遠在南美洲巡演活動期間,顯然也聽聞公司出了大事。隊長利特在個人YouTube的直播影片中,突然聊到「SM是很好的公司呢!」,而成員厲旭馬上壞笑直問「為什麼呀?」,利特欲言又止,最後只好喝酒乾杯收場!



Leeteuk and Ryeowook mentioned the current SM situation pic.twitter.com/P4c3ObzS1l — (@itsxelf_) February 12, 2023

厲旭在吃飯時說到「這個巧克力(CACAO)有70%」,利特逮到機會為馬上說「KAKAO?」,讓厲旭繃緊神經超緊張,直呼:「別說了!我好怕」利特的直言不諱讓弟弟都害怕!



230212 Leeteuk Youtube Live



: *dresribing the chocolate he eats* I think it’s contained 70% cacao

: Kakao?

: *laughing* please stop it *whining* i’m afraid..

: we should be careful..

: *laughing* okay.. pic.twitter.com/gUBlD0Vppu &mdash(@heeliicious) February 12, 2023

除了大膽發言外,厲特還想直播拍成員東海的浴室,讓他秒阻止!馬上威脅「我要放音樂囉!直播會因為版權被禁的」,腦筋動超快!



Leeteuk want to film Donghae bathroom so Donghae threatened him that he will play copyright music during live



© DHeart_ pic.twitter.com/oDutXmfGlh — (@Eunhae0404_1510) February 12, 2023

在直播曝光後大家都說「利特超敢講!」、「流汗了呀」。最後還是看看厲旭、東海的才藝表演放輕鬆吧!



otra vez special performance by donghae and ryeowook on leeteuk’s live pic.twitter.com/mM8nqGPl9h — (@xteukie) February 12, 2023

