史上最敢偶像！SJ利特提「KAKAO」厲旭發抖阻止！想拍浴室東海威脅「放版權音樂！」

南美巡演期間利特狂開直播！

真的是史上最大膽偶像！Super Junior作為韓流天團與演藝圈前輩，向來超有說話Sense的他們，不只搞笑功力點好點滿，有時也會冒出驚人話語，連對SM創辦人李秀滿也敢直呼全名讓大家笑歪，不過有時一旁成員也會因為危險發言而冒冷汗！



最近SM娛樂公司內部發生爭權事件，Super Junior遠在南美洲巡演活動期間，顯然也聽聞公司出了大事。隊長利特在個人YouTube的直播影片中，突然聊到「SM是很好的公司呢！」，而成員厲旭馬上壞笑直問「為什麼呀？」，利特欲言又止，最後只好喝酒乾杯收場！



Leeteuk and Ryeowook mentioned the current SM situation pic.twitter.com/P4c3ObzS1l — (@itsxelf_) February 12, 2023

厲旭在吃飯時說到「這個巧克力（CACAO）有70%」，利特逮到機會為馬上說「KAKAO？」，讓厲旭繃緊神經超緊張，直呼：「別說了！我好怕」利特的直言不諱讓弟弟都害怕！



230212 Leeteuk Youtube Live



: *dresribing the chocolate he eats* I think it’s contained 70% cacao

: Kakao?

: *laughing* please stop it *whining* i’m afraid..

: we should be careful..

: *laughing* okay.. pic.twitter.com/gUBlD0Vppu &mdash(@heeliicious) February 12, 2023

除了大膽發言外，厲特還想直播拍成員東海的浴室，讓他秒阻止！馬上威脅「我要放音樂囉！直播會因為版權被禁的」，腦筋動超快！



Leeteuk want to film Donghae bathroom so Donghae threatened him that he will play copyright music during live



© DHeart_ pic.twitter.com/oDutXmfGlh — (@Eunhae0404_1510) February 12, 2023

在直播曝光後大家都說「利特超敢講！」、「流汗了呀」。最後還是看看厲旭、東海的才藝表演放輕鬆吧！



otra vez special performance by donghae and ryeowook on leeteuk’s live pic.twitter.com/mM8nqGPl9h — (@xteukie) February 12, 2023

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