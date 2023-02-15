史上最敢偶像！SJ利特提「KAKAO」厉旭发抖阻止！想拍浴室东海威胁「放版权音乐！」

南美巡演期间利特狂开直播！

真的是史上最大胆偶像！Super Junior作为韩流天团与演艺圈前辈，向来超有说话Sense的他们，不只搞笑功力点好点满，有时也会冒出惊人话语，连对SM创办人李秀满也敢直呼全名让大家笑歪，不过有时一旁成员也会因为危险发言而冒冷汗！



最近SM娱乐公司内部发生争权事件，Super Junior远在南美洲巡演活动期间，显然也听闻公司出了大事。队长利特在个人YouTube的直播影片中，突然聊到「SM是很好的公司呢！」，而成员厉旭马上坏笑直问「为什么呀？」，利特欲言又止，最后只好喝酒干杯收场！



Leeteuk and Ryeowook mentioned the current SM situation pic.twitter.com/P4c3ObzS1l — (@itsxelf_) February 12, 2023

厉旭在吃饭时说到「这个巧克力（CACAO）有70%」，利特逮到机会为马上说「KAKAO？」，让厉旭绷紧神经超紧张，直呼：「别说了！我好怕」利特的直言不讳让弟弟都害怕！



230212 Leeteuk Youtube Live



: *dresribing the chocolate he eats* I think it’s contained 70% cacao

: Kakao?

: *laughing* please stop it *whining* i’m afraid..

: we should be careful..

: *laughing* okay.. pic.twitter.com/gUBlD0Vppu &mdash(@heeliicious) February 12, 2023

除了大胆发言外，厉特还想直播拍成员东海的浴室，让他秒阻止！马上威胁「我要放音乐罗！直播会因为版权被禁的」，脑筋动超快！



Leeteuk want to film Donghae bathroom so Donghae threatened him that he will play copyright music during live



© DHeart_ pic.twitter.com/oDutXmfGlh — (@Eunhae0404_1510) February 12, 2023

在直播曝光后大家都说「利特超敢讲！」、「流汗了呀」。最后还是看看厉旭、东海的才艺表演放轻松吧！



otra vez special performance by donghae and ryeowook on leeteuk’s live pic.twitter.com/mM8nqGPl9h — (@xteukie) February 12, 2023

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