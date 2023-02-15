提起勇氣做選擇！《Trolley：命運交叉點》雖有遺憾但美麗收官，金賢珠&朴喜洵演技再被稱頌（EP.16結局）

由金賢珠、朴喜洵、金武烈與鄭秀彬主演的《Trolley：命運交叉點》，歷經16集「風風雨雨」昨晚（14）日正式收官，畫下了有些缺陷但美好的句點。

（以下提及劇情）



「我再也不想繼續，被迫承受他人的選擇。」這是金惠調（金賢珠 飾）的最終決定，她鼓起了勇氣揭發丈夫南中道（朴喜洵 飾）的惡行，也替兒子南智薰（鄭澤鉉 飾）平反。

金惠調的選擇引起政治動盪，也不被女兒南潤曙（崔明彬 飾）諒解，而她背後其實有段心路歷程，就在金秀彬質疑她「為了揭開真相掩蓋另一個真相」之後，她看見麗真姐（徐正妍 飾）懷疑南中道所說的贖罪（努力改善世界）。她揭露之前先知會禹真碩黨主席（金美卿 飾），表示：「我現在不做，那什麼時候才可以？」獲得支持。

即便《南宮率法》被擱置，但許多人都被金惠調鼓舞。陳丞喜（柳賢慶 飾）得知20年前真相後，承認錯誤向金惠調道歉；金秀彬到警局告發許炡大與姜弘循的輔佐官性交易，並願意接受相關懲處；南潤曙朋友將爸爸外遇之事告訴媽媽。聽見朋友的話，南潤曙才明白媽媽有多不容易、有多勇敢。



南中道嘗試自盡未果，聽金惠調的勸自首反省，收到了金惠調修復的兒時日記，他寫：「我要成為善良正直的人，打造讓人民幸福的國家。」最後，金惠調與女兒南潤曙、麗真姐、金秀彬成為了新的一家人，她在書籍修復室攤開了全新的紙，象徵人生的新開始。



結局很美好，受到傷害的角色幾乎都有得到撫慰，傷害人的角色也被制裁，不過仍有漏網之魚。張友材呢？張友材眼睜睜看著南智薰溺水還欺騙所有人，也許法律無法將他定罪，但不曉得道德上的愧疚感有沒有影響他？這點可能是結局唯一的遺憾。



16集下來，有觀眾能理解編劇，也有觀眾無法理解編劇，但演員的演技是所有觀眾都無法否認的，金賢珠和朴喜洵的表現備受好評，有人相當遺憾兩人化學反應很好卻走到了悲劇。有遺憾的觀眾，也許可以關注他們迅速二搭的另一部戲《先山》‎。



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