防彈少年團《Run BTS！》一開錄就超脫序？甩手唱歌、人體鞦韆，玩到飛出場外去！

大家玩得很好啊~

近日防彈少年團官方釋出新一集YouTube內容,一起玩各種運動項目,結果製造超多爆笑現場,在開頭時隊長RM獨自揮旗進場,回頭才發現大家都沒跟上,讓RM開錄就頭痛啦!



為了展現對運動會認真的態度,在開頭大家一起「運動員宣誓」,結果一旁的柾國、V、J-hope已經興奮到模糊,在中間的V還盪起人體鞦韆,可愛的像小孩~



準備開始時大家突然爆料「Suga最近一直在健身!」看到他只是平淡的搖頭,RM、Jin開始挖大坑說出各種運動,「聽說他在摔角」、「巴西柔道、泰拳都難不倒他!」讓Suga逐漸崩潰、最後蹲到地上去啦!



在西洋劍項目中,大家不只積極進攻、甚至玩到跌倒也要拿分,還出現超多名場面,展現驚人柔軟度,而柾國想要嚇唬對手,但卻意外害到自己、墨水噴到眼睛!



jungkook got paint on his eye pic.twitter.com/CGiXSpl6ra