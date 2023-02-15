防彈少年團《Run BTS！》一開錄就超脫序？甩手唱歌、人體鞦韆，玩到飛出場外去！

防彈少年團《Run BTS！》一開錄就超脫序？甩手唱歌、人體鞦韆，玩到飛出場外去！

綜藝   2023年2月15日   星期三15:29   Lorrie  

（封面圖源：YouTube@BANGTANTV截圖）

大家玩得很好啊～

近日防彈少年團官方釋出新一集YouTube內容，一起玩各種運動項目，結果製造超多爆笑現場，在開頭時隊長RM獨自揮旗進場，回頭才發現大家都沒跟上，讓RM開錄就頭痛啦！
（圖源：YouTube@BANGTANTV截圖）

為了展現對運動會認真的態度，在開頭大家一起「運動員宣誓」，結果一旁的柾國、V、J-hope已經興奮到模糊，在中間的V還盪起人體鞦韆，可愛的像小孩～

準備開始時大家突然爆料「Suga最近一直在健身！」看到他只是平淡的搖頭，RM、Jin開始挖大坑說出各種運動，「聽說他在摔角」、「巴西柔道、泰拳都難不倒他！」讓Suga逐漸崩潰、最後蹲到地上去啦！
（圖源：YouTube@BANGTANTV截圖）

在西洋劍項目中，大家不只積極進攻、甚至玩到跌倒也要拿分，還出現超多名場面，展現驚人柔軟度，而柾國想要嚇唬對手，但卻意外害到自己、墨水噴到眼睛！

大家真的玩得超賣力，Jimin都飛出去了！

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