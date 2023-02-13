劉亞仁持續遭合作品牌切割，過往行為再被翻：聲援「金智英」、遊行彈劾朴槿惠、宣告「不戒菸就脫內褲」！

劉亞仁持續遭合作品牌切割，過往行為再被翻：聲援「金智英」、遊行彈劾朴槿惠、宣告「不戒菸就脫內褲」！

明星   2023年2月13日   星期一17:30   Lorrie  

（封面圖源：IG@hongsick）

因為涉毒而遭到大量切割中。

先前韓媒爆料「知名30代男星碰毒」的新聞，如今獲得證實為韓國演員劉亞仁，引起國內外軒然大波。作為最年輕《青龍獎》影帝，劉亞仁參演的數部作品皆叫好叫座，精湛演技收穫票房與口碑，讓他躍升成一線演員行列，卻被驗出有異丙酚與大麻反應，目前手機已遭檢方扣留，處於斷聯狀態。
（圖源：TVdaily）

獲得三大影展「百想、青龍、大鐘」獎項，更受封「忠武路演員」，劉亞仁的氣質、形象讓他深受崇拜，而現實生活中一向敢言、不在乎外界眼光的作風，更顯得他特立獨行。如今深陷染毒風波，正在進行調查，先前合作的品牌紛紛大動作切割，令人不勝唏噓。

在傳出吸毒醜聞後，劉亞仁過去的貼文再次引起關注。無所畏懼的他經常在社群上發聲。在電影《2年生的金智英》掀起韓國網民批評、攻擊時，劉亞仁為該作品聲援。針對前總統朴信惠的彈劾醜聞，直接上街遊行抗議。

先前宣告戒菸，甚至在IG放上「脫褲照」，當時引起許多爭議，如今因為涉毒，讓所有過往再被翻出討論。讓網友湧入留言「你為什麼這樣？」，目前大家仍靜待調查。

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