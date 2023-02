劉亞仁持續遭合作品牌切割，過往行為再被翻：聲援「金智英」、遊行彈劾朴槿惠、宣告「不戒菸就脫內褲」！

因為涉毒而遭到大量切割中。

先前韓媒爆料「知名30代男星碰毒」的新聞,如今獲得證實為韓國演員劉亞仁,引起國內外軒然大波。作為最年輕《青龍獎》影帝,劉亞仁參演的數部作品皆叫好叫座,精湛演技收穫票房與口碑,讓他躍升成一線演員行列,卻被驗出有異丙酚與大麻反應,目前手機已遭檢方扣留,處於斷聯狀態。



獲得三大影展「百想、青龍、大鐘」獎項,更受封「忠武路演員」,劉亞仁的氣質、形象讓他深受崇拜,而現實生活中一向敢言、不在乎外界眼光的作風,更顯得他特立獨行。如今深陷染毒風波,正在進行調查,先前合作的品牌紛紛大動作切割,令人不勝唏噓。



在傳出吸毒醜聞後,劉亞仁過去的貼文再次引起關注。無所畏懼的他經常在社群上發聲。在電影《2年生的金智英》掀起韓國網民批評、攻擊時,劉亞仁為該作品聲援。針對前總統朴信惠的彈劾醜聞,直接上街遊行抗議。



Remember when Yoo Ah In joined the protest to oust the president in 2016.



Not only he’s a great actor but a social activist who believes what’s right. He definitely earns my respect. Only a few celebrities in SK are very outspoken in their social views. #YooAhInDay pic.twitter.com/9mmA4IshbZ