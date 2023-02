BTS柾國直播拳擊課MAN Power超性感♥ 長髮造型讓全球網友都淪陷登熱搜！

能常常看到柾國好幸福~

柾國又現身!防彈少年團BTS成員柾國最近讓粉絲ARMY備感幸福,繼先前在家吃播、讓大家一窺國際巨星私下日常的一面,更大開金嗓唱卡拉OK,結果竟然意外掀起熱潮,在直播中出現的產品、食物瞬間大熱銷,威力驚人。最近又在線上和大家見面,再度登上熱門搜尋!



jungkook asking his coach to say bye to the camera, they’re so cute pic.twitter.com/AwfekfI4TO

柾國在上個直播邊吃飯邊看Netflix熱門節目《體能之巔:百人大挑戰》,而這次柾國直接化身參賽者角色,在最新一場直播中展示自己上拳擊課的模樣。超級堅實的健身課程讓大家吃驚。



除了驚人的運動實力,柾國的長髮卻意外成為網友關注的焦點。如今頭髮的長度已經及肩、可以綁起來的程度。在新的造型曝光後,不只粉絲超興奮,連論壇網友都深陷其中,甚至說「好像漫畫人物!」、「看起來很酷帥,但一笑起來又很可愛!」、「怎麼有人健身完還長得這麼完美?」



「柾國的長髮」甚至霸佔熱門搜尋榜!



K-media once again emphasized JUNGKOOK’s IMPACT as he showed off his unmatched popularity in a live workout broadcast that gained explosive attention with 3 Keywords trending #1 WORLDWIDE, trended in 84 countries including US & recorded an overwhelming 6.4M real-time viewers. pic.twitter.com/ONlc3bfxmk