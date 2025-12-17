演員劉亞仁回歸露曙光 傳與《破墓》張載玄導演即將合作新電影

2023年因捲入毒品風波而中斷演藝活動的演員劉亞仁，曾活躍於大小螢幕，無論是電影作品《辣手警探》《燃燒烈愛》《收屍人》等，電視作品《地獄公使》《芝加哥打字機》等，相當受到觀眾們的歡迎喜愛，近期傳出他即將復出的消息。

據悉，韓國媒體《Sports Chosun》報導，劉亞仁將透過《破墓》張載玄導演所執導的新電影作品《吸血鬼》回歸演藝圈。這是張載玄導演的新作品，並且在此期間內張載玄導演曾拍攝《黑祭司們》《娑婆訶》《破墓》等作品，可說是相當擅長於民俗鬼神靈異相關題材，本次再公開新作品將以吸血鬼為主題，更可視為他作品系列宇宙的擴張，也備受觀眾們期待。



張導演透過與海內外的媒體訪談，提到自己的新作品所講述的故事，導演表示，以吸血鬼為題材，想要開發一個韓國原創的故事初期階段，靈感也來自於經典的吸血鬼小說「德古拉」，所以導演希望能夠製作一部以俄羅斯正教會為背景的吸血鬼電影作品，並預計需要花費2年的時間寫劇本，直到能夠完整公開可能需要4年左右的時間。



《吸血鬼》也將於明年下半年投入正式拍攝行程，屆時該劇的演員劉亞仁，可望睽違3年再度回歸演藝工作。演員劉亞仁從2020年9月到2022年3月期間，涉嫌服用異丙酚，以及非法取得安眠藥，在美國吸食大麻等等，遭到不拘留起訴，並持續接受法院審判中。直到2024年被判處有期徒刑1年，罰款200萬韓元。被法庭拘留的劉亞仁後續透過大法院的宣判，被判處有期徒刑1年，緩刑2年，罰款200萬韓元。



演員劉亞仁的作品眾多，也曾經獲得第41屆青龍電影獎最佳男主角獎和第57屆百想藝術大賞電影部門最佳男演員獎，雖然私生活領域備受爭議，但不知觀眾們是否仍期待他以作品再度回歸。

