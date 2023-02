刘亚仁持续遭合作品牌切割，过往行为再被翻：声援「金智英」、游行弹劾朴槿惠、宣告「不戒菸就脱内裤」！

因为涉毒而遭到大量切割中。

先前韩媒爆料「知名30代男星碰毒」的新闻,如今获得证实为韩国演员刘亚仁,引起国内外轩然大波。作为最年轻《青龙奖》影帝,刘亚仁参演的数部作品皆叫好叫座,精湛演技收获票房与口碑,让他跃升成一线演员行列,却被验出有异丙酚与大麻反应,目前手机已遭检方扣留,处於断联状态。



获得三大影展「百想、青龙、大钟」奖项,更受封「忠武路演员」,刘亚仁的气质、形象让他深受崇拜,而现实生活中一向敢言、不在乎外界眼光的作风,更显得他特立独行。如今深陷染毒风波,正在进行调查,先前合作的品牌纷纷大动作切割,令人不胜唏嘘。



在传出吸毒丑闻后,刘亚仁过去的贴文再次引起关注。无所畏惧的他经常在社群上发声。在电影《2年生的金智英》掀起韩国网民批评、攻击时,刘亚仁为该作品声援。针对前总统朴信惠的弹劾丑闻,直接上街游行抗议。



Remember when Yoo Ah In joined the protest to oust the president in 2016.



Not only he’s a great actor but a social activist who believes what’s right. He definitely earns my respect. Only a few celebrities in SK are very outspoken in their social views. #YooAhInDay pic.twitter.com/9mmA4IshbZ