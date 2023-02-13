MSG Wannabe M.O.M發新曲再回娘家！池錫辰喊劉在錫「爸爸」，朴宰正、Wonstein「家境」都變好

MSG Wannabe小分隊M.O.M（一般池池錫辰、姜昌模KCM、Wonstein、朴宰正）11日時隔一年回歸，如同當時回到《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）宣傳，這次也同樣回了「娘家」。

M.O.M回娘家，一開始閒聊就充滿笑聲。大哥池錫辰先是說：「出了歌就要回來看爸爸媽媽。」指《玩什麼好呢？》是媽媽、劉在錫是爸爸，劉在錫聽了卻不禁笑出來：「可是哥，你怎麼對爸爸那麼沒有禮貌？」看似日常嗆老友池錫辰，但他下一句卻說：「又不是真的爸爸，不要老是在節目叫我爸爸，你對我來說是哥！」



聊到其他人近況更好笑了，劉在錫說朴宰正每次看到他都會一臉誠摯的感謝，朴宰正不諱言「因為財務狀況變得富足了」，而Wonstein被問臉怎麼更像桃子了，他也回答「變得更有餘了」。兩位也可以說因為《玩什麼好呢？》「家境變好」，朴宰正家餐廳客人變多改限量供應，Wonstein媽媽的美髮店則是人多到改預約制。



KCM最近呢？因為鄭知蘇拍了《黑暗榮耀》大紅，他和鄭知蘇的合作舞台也翻紅，有網友做哏圖說他是來跳舞逗文同珢笑的小混混XDD。



▼「為《黑暗榮耀》文同珢跳舞的小混混」



▼KCM與鄭知蘇合作舞台原片



劉在錫試聽完M.O.M新歌〈現在告白〉，一聽就覺得他們在「覬覦」婚禮祝歌活動啊！還沒聽過的朋友們也來聽聽吧，MV四個故事代表著四個人生時段的可愛瞬間！



▼《玩什麼好呢？》M.O.M特別影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞