《BOYS PLANET》金地雄大方介紹演過的劇是「BL題材」受讚許，從演員回頭當愛豆有坎坷故事

選秀節目《BOYS PLANET》9日播出了第2集，除了PENTAGON隊長Hui李會澤的表演受到高度肯定外，從演員再回頭圓愛豆夢的金地雄，他的表現也備受關注。

第2集早就以一支‎「男男版《換乘戀愛》」先公開影片引發話題，金地雄和尹鐘佑搭檔表演前就有曖昧的男男互動，直引發尖叫。正式播出的內容，兩個人後來在後台坦承是表演概念，不過金地雄確實吸引了不少練習生與導師的目光。



登台時，除了好奇他V領西裝裡「到底有沒有穿」之外，導師也好奇他主演過的‎《想咬一口的嘴唇》與《豐德別墅304號隱情》到底是什麼劇，因為劇名太特別啦，率智老師都笑出來了XD。

「是BL題材。」金地雄回答，而此舉隨即在推特受到許多國際網友的支持，為他毫不避諱的介紹表示支持與「驕傲」，相關貼文最高獲千人轉發。



We don't post things realated to boys planet but it's good talk about how Jiwoong said proudly he's an BL actor on an open TVpic.twitter.com/Gv3Nfe83xA — kpop moments that could kill achilleans (@kpopachillean) February 9, 2023

: he's currently working as an actor. Looking at the dramas he appeared in Kissable Lips & Roommates of Poongduck 304.



: it's a BL genre (Boys Love)



YES JIWOONG TELL THEM!#KimJiwoong #BOYSPLANETpic.twitter.com/j9uM97GGN2 — (@goldennsone) February 9, 2023

而他為何從人氣OTT劇集演員，再回過頭來圓愛豆夢想？他表示自己對舞台表演更有熱情，也淡淡的提到「當年還沒準備好就出道」，但其實背後歷程非常坎坷。



金地雄2016年以男團INX出道，但隔年就解散了，後來有韓媒披露INX是受到公司欺壓，沒收入外還要自行負擔妝髮費用，提出解約訴訟後才解散的。由於金地雄登上《BOYS PLANET》，有不少觀眾回頭來看INX表演大嘆可惜。



回到《BOYS PLANET》，金地雄與尹鐘佑等人表演東方神起〈MIROTIC〉，金地雄與尹鐘佑拿下3星，其他鄭煥錄、李昇煥與鄭媐纂拿下2星，雖然沒有All Star表現，但導師們反應相當好，每個人的表現也都收到網友正面評價。



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