《BOYS PLANET》金地雄大方介紹演過的劇是「BL題材」受讚許，從演員回頭當愛豆有坎坷故事

選秀節目《BOYS PLANET》9日播出了第2集,除了PENTAGON隊長Hui李會澤的表演受到高度肯定外,從演員再回頭圓愛豆夢的金地雄,他的表現也備受關注。

第2集早就以一支‎「男男版《換乘戀愛》」先公開影片引發話題,金地雄和尹鐘佑搭檔表演前就有曖昧的男男互動,直引發尖叫。正式播出的內容,兩個人後來在後台坦承是表演概念,不過金地雄確實吸引了不少練習生與導師的目光。



登台時,除了好奇他V領西裝裡「到底有沒有穿」之外,導師也好奇他主演過的‎《想咬一口的嘴唇》與《豐德別墅304號隱情》到底是什麼劇,因為劇名太特別啦,率智老師都笑出來了XD。

「是BL題材。」金地雄回答,而此舉隨即在推特受到許多國際網友的支持,為他毫不避諱的介紹表示支持與「驕傲」,相關貼文最高獲千人轉發。



