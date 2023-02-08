只因練習生金地雄長太帥！《BOYS PLANET》預告竟剪成男男版《換乘戀愛》，超親暱互動都來了

Mnet推出的全新選秀節目《BOYS PLANET》上週已開播，本週將播出第2集，目前發布的先公開影片恐怕要讓人驚訝到掉下巴了，光看縮圖就可能會誤會這是齣BL劇！

影片標題斗大寫著「『對那個男人感到……心動……』讓練習生們心跳加速的『那個男人』舞台是？！」，主角正是個人練習生金地雄。金地雄被鏡頭捕捉上大螢幕，只是輕輕的抬頭就贏來驚呼，坐他旁邊的練習生尹鐘佑形容他的眼睛閃閃發亮像小鹿，還坦承不時想偷看他甚至想親吻他！



除了尹鐘佑，徐源、朴瀚彬、琴俊弦都在訪問中「告白」，說他讓人心跳加速、很帥、很性感，仔細看還可以發現製作組把訪問的背景P成了戀綜《換乘戀愛》，《BOYS PLANET》瞬間瀰漫粉紅氛圍。



金地雄上台同樣引起大家關注，評審相當關注他的V領西裝裡到底有沒有穿，讓他手足無措，場面相當搞笑。而剛剛想親吻他的尹鐘佑，還想再出手幫大家檢查他裡面到底有沒有穿，後續兩人在台上表演又有了一次親暱互動！



影片目前於YouTube發布1日多已達60萬觀看次數、3700多則留言，大部分都是來為金地雄加油的，留言「臉就是祝福」、「對心臟有害啊」、「存在本身就很性感」、……等等，並且祝福他一定要成功出道。



其實，金地雄若成功出道，可能是「再再出道」了，現年25歲的他（韓國年齡）出道歷程很顛簸，2016年就曾以男團INX出道，但因公司欺壓問題隔年就解散，後來數度有機會以男團再出道都失敗，2020年則參加過《Burn Up 30》選秀拿下男子組第一發行了合唱單曲。

或許不少網友對他的臉有很深的印象，但不在偶像表現上而是戲劇。金地雄2021年起演出過不少網路劇在網路上小有知名度，包括《甜甜的那傢伙》、《想咬一口的嘴唇》與‎《豐德別墅304號隱情》‎，吸血鬼的打扮與BL劇表演都令人深刻。



上週節目尾聲公開的網路實時投票結果，金地雄站第二名只輸成韓彬，期待週四看到他的表演啦！





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