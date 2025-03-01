【韓網熱門】BL劇《秘密關係》新人演員金浩英被指神似邊佑錫，網意見不一！

備受矚目的BL劇《秘密關係》上月27日終於上架，有網友發現，劇中飾演「申載旼」的演員金浩英似乎與邊佑錫有些神似！





金浩英出生於1997年、身高187cm，目前就讀首爾藝術大學表演系，去年初播出的《聖水洞之吻》是他的出道之作。





《秘密關係》根據同名人氣網路小說改編，講述男主角「鄭多溫」因童年貧困而感到內心匱乏，為了填補空缺而無法中斷或延續任何一段關係，在進入社會前後與學長和同事等人展開了激烈糾纏的浪漫故事，主演包括金俊抒、車善亨、車廷宇等。



韓國網友評論：

1. 哦我懂那種感覺，整齊氛圍確實有像

2. 第一張圖我以為就是邊佑錫耶

3. 看影片感覺更像

4. 追劇時就感覺有像，原來不只我一個人這樣想

5. 比較像邊佑錫從前的模樣，被關起來強制挨餓那張照片

6. 超像的耶！只是這位演員感覺更纖細一點，邊佑錫相比之下留白更多

7. 不是一模一樣，比較像兄弟的感覺

8. 我覺得不像，只是都脖子很長、個子很高、頭很小而已

9. 連邊佑錫的辶都沒像到

10. 反而比較像瑜鹵允浩、李宰旭、朴栖含吧

11. 介於邊佑錫和吃播網紅Banzz之間

12. 我看像《SKY Castle》金炳哲年輕時期

13. 乍一看有像，越細看越不像

14. 邊佑錫很可愛，這位演員比較鋒利

15. 原PO可能是想幫演員宣傳，但這種營業文很不推薦哦

16. 向邊佑錫道歉吧kkk

17. 放過新人演員吧，希望他加油！

出處：https://theqoo.net/hot/3631030293

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