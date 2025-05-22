【韓網熱門】人氣BL漫畫《夜花集》將拍短劇！網友：95%的內容不能拍，那5%拍什麼？

改編自人氣網漫的短劇《夜花集》正以6月開拍為目標，積極進行演員選角與前期製作工作。

《夜花集》改編自變德作家的同名BL（Boys' Love）網漫，原作自2019年起在Lezhin Comics連載，擁有極高人氣，長期霸佔平臺BL漫畫排行榜冠軍達五年之久。 該作歷經第4季及外傳，熱度不減，更衍生出由歌手安藝恩演唱的OST與聯名傳統酒產品，可見其強大IP影響力。



本劇設定為朝鮮時代背景，描述貴族尹承浩對出身賤民的白羅謙所繪春畫集產生興趣，進而展開的一段禁忌又動人的故事。劇情融合階級差異、藝術與愛情元素，預計以一集約2分鐘的「短劇（Short-form）」形式推出。 預計將以15歲以上觀眾為主要對象製作，但因原作為成人向BL作品，部份劇集也考慮製作為「限制級」內容，以保留原作精髓。

韓國網友評論：

1. 這不就是畫風撐起來的作品嗎？ 到底想怎麼拍啊

2. 這部太露骨了，乾脆做成動畫比較好吧

3. 一集2分鐘，大部份內容都是色氣場面，這樣的BL漫畫你想怎麼拍

4. 就那種尺度，演技都不用看，估計只會用臉選角……

5. 漫畫裡面去掉19禁戲份的話，劇情就……

6. 要是做成短劇，那從選角開始就糟糕透了

7. 不如不拍……

8. 既然決定要拍了就別做得曖昧，乾脆拍成動畫吧

9. 我平時對BL改編成劇還不太排斥，但這部真的不行，這要怎麼拍啦?????

10. 短劇的話應該只是為了撈一波快錢吧

11. 劇情有什麼？ 強x、再強x、再強x，然後互相動心……還有什麼？

12. 就是做那事做到感情上來的那種……劇情真的嗎 拜託

13. 為什麼老是要把靠畫風撐起來的網漫拍成真人劇

14. 19禁不拍的話，劇情根本撐不起來……不要拍成真人劇啦

15. 撇開其他不說，那種外貌條件的角色，現實中有誰能演？ 根本沒人能勝任，不要拍啦……

16. 真的不要再搞這種事了，我喜歡漫畫，但不能說是靠劇情好才火的，作畫才是重點，如果要改編劇情、刪掉色色內容，那根本是另一部作品，真人能贏得過那畫風嗎？ 要真人化也請挑劇情扎實好處理的作品好嗎

17. 這作品確實是傳奇，但也只是因為它是漫畫才有可能啊。 畫風跟高尺度才是爆紅的原因，你拍什麼真人劇啦，真的是錯誤的供給

18. 感覺會變成《秘密的關係》那樣的翻車劇

19. 這部95%都是19禁場面，剩下的5%你打算拍什麼？

20. 這部不是就只有「性 性」嗎？ 劇情真的沒什麼，全靠畫風撐著吧？

21. 就算改成動畫，我也會懷疑配音員是否能承受那種內容

22. 這麼有名的作品別拍真人了... 就算我不看也會在各種地方看到真人演的樣子; 靠畫風吃飯的網漫更應該別碰，再說內容大多是19禁，怎麼拍啦

原文：https://theqoo.net/square/3747744344

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