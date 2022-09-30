BL劇《想咬一口的嘴唇》男男CP尹瑞彬&金地雄，迅速二搭《豐德別墅304號隱情》

「俊浩」換人當了XD 兩部作品也許可以看成前世今生！

製作公司Idol Romance即將推出全新BL劇《豐德別墅304號隱情》（풍덕빌라 304호의 사정，或譯豐德別墅304號的事因），找來先前製作的《想咬一口的嘴唇》男男CP二搭。

《想咬一口的嘴唇》以吸血鬼為主題，描述平凡的大學生「俊浩」（尹瑞彬 飾）某天被吸血鬼「敏賢」（金地雄 飾）看上，只因自己是「純血」之人。雖然因吸血鬼題材受到矚目，但《想咬一口的嘴唇》最終因結局以及劇情鋪陳不夠完善，得到褒貶不一的評價。



即便如此，兩位男男主角也要攜手主演另一部BL劇啦！新劇《豐德別墅304號隱情》講述豐德別墅主人兼304號房客「徐載允」（尹瑞彬 飾），正在大企業金南集團當實習生，某天迎來了瘋子室友「池浩俊」（金地雄 飾），殊不知對方是自己的新上司。



尹瑞彬2019年曾以JYP練習生參加選秀節目《PRODUCE X 101》，首集還站上第一名位置，可惜因爭議迅速退出節目，後來演了不少網路劇也獻唱OST；金地雄曾是男團INX一員「地南」，以網路劇《甜甜的那傢伙》吸血鬼一角小有知名度，在《想咬一口的嘴唇》再次全是吸血鬼頗有話題性。



尹瑞彬與金地雄今年連續搭檔兩部BL劇《想咬一口的嘴唇》與《豐德別墅304號隱情》，一些網友相當期待兩人表現，也相當欣慰「總算可以看到幸福美滿結局」，或許觀眾們可以把《想咬一口的嘴唇》與《豐德別墅304號隱情》當作主角們的「前世今生」作品來看吧！



《豐德別墅304號隱情》將在10月13日首播。

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