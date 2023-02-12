《BOYS PLANET》金地雄大方介绍演过的剧是「BL题材」受赞许，从演员回头当爱豆有坎坷故事

选秀节目《BOYS PLANET》9日播出了第2集，除了PENTAGON队长Hui李会泽的表演受到高度肯定外，从演员再回头圆爱豆梦的金地雄，他的表现也备受关注。

第2集早就以一支‎「男男版《换乘恋爱》」先公开影片引发话题，金地雄和尹钟佑搭档表演前就有暧昧的男男互动，直引发尖叫。正式播出的内容，两个人后来在后台坦承是表演概念，不过金地雄确实吸引了不少练习生与导师的目光。



登台时，除了好奇他V领西装里「到底有没有穿」之外，导师也好奇他主演过的‎《想咬一口的嘴唇》与《丰德别墅304号隐情》到底是什么剧，因为剧名太特别啦，率智老师都笑出来了XD。

「是BL题材。」金地雄回答，而此举随即在推特受到许多国际网友的支持，为他毫不避讳的介绍表示支持与「骄傲」，相关贴文最高获千人转发。



We don't post things realated to boys planet but it's good talk about how Jiwoong said proudly he's an BL actor on an open TVpic.twitter.com/Gv3Nfe83xA — kpop moments that could kill achilleans (@kpopachillean) February 9, 2023

: he's currently working as an actor. Looking at the dramas he appeared in Kissable Lips & Roommates of Poongduck 304.



: it's a BL genre (Boys Love)



YES JIWOONG TELL THEM!#KimJiwoong #BOYSPLANETpic.twitter.com/j9uM97GGN2 — (@goldennsone) February 9, 2023

而他为何从人气OTT剧集演员，再回过头来圆爱豆梦想？他表示自己对舞台表演更有热情，也淡淡的提到「当年还没准备好就出道」，但其实背后历程非常坎坷。



金地雄2016年以男团INX出道，但隔年就解散了，后来有韩媒披露INX是受到公司欺压，没收入外还要自行负担妆发费用，提出解约诉讼后才解散的。由於金地雄登上《BOYS PLANET》，有不少观众回头来看INX表演大叹可惜。



回到《BOYS PLANET》，金地雄与尹钟佑等人表演东方神起〈MIROTIC〉，金地雄与尹钟佑拿下3星，其他郑焕录、李升焕与郑媐纂拿下2星，虽然没有All Star表现，但导师们反应相当好，每个人的表现也都收到网友正面评价。



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