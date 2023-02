BTS J-hope節目真情告白：「真的很想念Jin哥！」時代廣場跨年表演完接到Jin來電「好幸福」

Jin如果知道了會很感動!

最近在串流平台Disney+上,推出了BTS成員J-hope的個人紀錄片《》,近期專注於個人活動的BTS防彈少年團,成員們開始有了不同發展,而J-hope在去年推出個人solo專輯,引起廣大迴響,獨特的實驗性風格讓人超好奇幕後製作故事!



#jhope is coming!



j-hope IN THE BOX, a documentary special, is streaming February 17 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/3dPQBnaAOS