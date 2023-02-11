BTS J-hope節目真情告白：「真的很想念Jin哥！」時代廣場跨年表演完接到Jin來電「好幸福」

Jin如果知道了會很感動！

最近在串流平台Disney+上，推出了BTS成員J-hope的個人紀錄片《》，近期專注於個人活動的BTS防彈少年團，成員們開始有了不同發展，而J-hope在去年推出個人solo專輯，引起廣大迴響，獨特的實驗性風格讓人超好奇幕後製作故事！



最近J-hope登上YouTube頻道《MMTG》受訪，聊到自己在登上音樂節表演時超級緊張，回想起那時候讓J-hope超難忘「那是自己出solo的第一次，壓力真的好大！」BTS登上全球各大典禮、舞台表演、累積無數經驗，但J-hope還是很想念有團員在旁的日子。



除此之外，J-hope還特別聊到成員Jin，隊目前正在軍營服兵役的他感性告白「真的很想念Jin哥！」，成員們也一直是他的能量來源，除了Jimin來演唱會支持，今年登上紐約時代廣場唱跨年，下台後也接到Jin的語音訊息，讓他直呼「好幸福！」



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