BTS J-hope节目真情告白：「真的很想念Jin哥！」时代广场跨年表演完接到Jin来电「好幸福」

Jin如果知道了会很感动！

最近在串流平台Disney+上，推出了BTS成员J-hope的个人纪录片《》，近期专注於个人活动的BTS防弹少年团，成员们开始有了不同发展，而J-hope在去年推出个人solo专辑，引起广大回响，独特的实验性风格让人超好奇幕后制作故事！



最近J-hope登上YouTube频道《MMTG》受访，聊到自己在登上音乐节表演时超级紧张，回想起那时候让J-hope超难忘「那是自己出solo的第一次，压力真的好大！」BTS登上全球各大典礼、舞台表演、累积无数经验，但J-hope还是很想念有团员在旁的日子。



除此之外，J-hope还特别聊到成员Jin，队目前正在军营服兵役的他感性告白「真的很想念Jin哥！」，成员们也一直是他的能量来源，除了Jimin来演唱会支持，今年登上纽约时代广场唱跨年，下台后也接到Jin的语音讯息，让他直呼「好幸福！」



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