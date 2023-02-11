崔振赫羞曝「媽媽幫我介紹女生」！雖被稱「遊戲黑洞」但自詡「只輸金鍾國」〜

2月9日剛度過生日的演員崔振赫抵台，明日也將為台灣粉絲們送上情人節的問候，今日也先與媒體進行訪談，提到許多疫情期間的想法轉變以及近況。

崔振赫表示這次來台也是他在疫情爆發後第一個海外行程，心情相當興奮，而每次來到台灣，粉絲們的熱情總讓她留下很好的回憶，也一直是支持他的力量泉源，雖然沒有刻意表露，但他的心中認為粉絲們是非常重要的存在。不管是生日或情人節、聖誕節常常都有拍攝行程的他，笑說並自己不在節日特別安排什麼活動，通常都在家休息低調度過。



不過崔振赫透露自己是一個很熱情的情人，如果交女朋友的話一定會常常撒嬌，在女友面前會變成另外一個人，被記者拱他現場表演撒嬌，他更賣關子說「只有女朋友可以看」。而已經37歲的崔振赫，也自曝媽媽讓他感到相當驚訝，他說以往母親總是希望他個性能變得更成熟，再以結婚為前提來談談戀愛，沒想到最近卻主動要為他介紹同在娛樂圈工作的朋友女兒！畢竟藝人不像一般人，有機會認識新朋友，所以他倒是不排斥多認識一個朋友。





在綜藝節目《我家的熊孩子》中非常活躍的崔振赫，在節目中被稱為「遊戲黑洞」，他說雖然也承認這個外號，但他說因為之前他的膝蓋開刀，所以不太能做些太劇烈的跳躍動作。而且有些他表現不錯的畫面，可能被剪掉了沒有播出，讓他覺得有點可惜，他覺得若以他開刀前的狀態，應該可以在節目中排名第二，只輸給大魔王金鍾國。



崔振赫也表示自己在疫情期間，有了更多時間好好思考自己，包含演戲的方向、價值觀、人格等等，很多想法都有了改變，也期許自己能夠更加努力。目前他最愛的還是自己在《九家之書》中所飾演的角色，他也表示自己很久沒有演出歷史劇，也希望有機會能夠再度穿上古裝。



最近正在努力準備拍攝新劇的崔振赫，也開始努力運動鍛鍊身體，他說之前泰放任自己從79公斤胖到87公斤了，目前正在努力恢復帥氣的狀態！請大家期待他的表現。



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