SM退位、股份之爭網友超有才搶做梗圖，aespa新預告陽春到不忍看：經費被誰吞了？

網友真的太好笑！

近日SM的公司內鬥紛爭不斷，從侄子李成洙自行宣布創辦人李秀滿即將退休，未來KAKAO成為SM娛樂股東、擁有9%股份，而李秀滿本人卻表示「沒有要退休」，並緊急從美國返韓，在入境時卻發生手骨折意外，即便如此也迅速聯絡律師開啟法庭之爭。



最新傳來爆炸性消息，HYBE收購SM公司股份成為最大股東，握有14%股份並共同發布聲明，掀起社會廣大關注，論談貼文也被評論灌爆！昔日的娛樂龍頭SM娛樂，如今卻被HYBE收購，讓大家直呼「大變天」。網友對此也做出超多梗圖，一個比一個有才！



lee soo man fighting sm employees in that court room pic.twitter.com/BWY1P5qt81 — h license plate GG805 (@hyoyeonsliver) February 7, 2023

女團RED VELVET在練習室苦練、隔壁房間在開會內鬥XD



Red Velvet practicing for their concert while LSM and his nephew fight in the other room pic.twitter.com/61VTmhTysR — y (@veIvetspice) February 7, 2023

NCT 127的新歌MV在暗示什麼？



在發布收購消息後，大家也開始關心SM旗下藝人、團體的發展，在近幾年粉絲常常抱怨「團體回歸、曝光度不足」，其中女團aespa更是被視為「內鬥犧牲品」，作為公司旗下新女團，但已經出道2年的她們卻遲遲等不到回歸之日，近期發布的預告更是讓網友傻眼，CG及拍攝質感讓網友疑惑：經費到底用在哪？紛紛在下面回覆「別再內鬥行不行？」



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