SM退位、股份之爭網友超有才搶做梗圖，aespa新預告陽春到不忍看：經費被誰吞了？

網友真的太好笑!

近日SM的公司內鬥紛爭不斷,從侄子李成洙自行宣布創辦人李秀滿即將退休,未來KAKAO成為SM娛樂股東、擁有9%股份,而李秀滿本人卻表示「沒有要退休」,並緊急從美國返韓,在入境時卻發生手骨折意外,即便如此也迅速聯絡律師開啟法庭之爭。



最新傳來爆炸性消息,HYBE收購SM公司股份成為最大股東,握有14%股份並共同發布聲明,掀起社會廣大關注,論談貼文也被評論灌爆!昔日的娛樂龍頭SM娛樂,如今卻被HYBE收購,讓大家直呼「大變天」。網友對此也做出超多梗圖,一個比一個有才!



女團RED VELVET在練習室苦練、隔壁房間在開會內鬥XD



Red Velvet practicing for their concert while LSM and his nephew fight in the other room pic.twitter.com/61VTmhTysR