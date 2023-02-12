任時完自認與《未生》「張克萊」最相像！提到隊友黃光熙：「出場時間很難比他短」，讓劉在錫拍手叫好XD

任時完好幽默哈哈哈！

任時完將於下週三（15日）出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。近期以電視劇、電影等多樣作品活躍於螢幕上的他，常常讓觀眾忘記他其實是偶像出身。







主持人劉在錫提到在帝國之子的MV裡，光熙的畫面大概只有3秒左右，那麼時完的畫面應該更多吧？任時完開玩笑表示：「很難比光熙還短」，此一幽默回答讓劉在錫拍手笑好。





既然都提到了，劉在錫在錄製現場電話連線光熙。接通電話後，光熙大喊：「任時完怎麼能以單獨嘉賓出演節目！」隨後又說：「好羨慕～多講一點我的事情」，讓劉在錫、任時完忍不住噴笑。







任時完曾與《財閥家的小兒子》李星民合作過《未生》，前輩曾邀請他到家中作客。但真正要去的話，其實也不容易。







雖然沒去李星民的家裡玩，但任時完曾去過另外一位前輩──李炳憲的家中，兩人曾合作過《緊急迫降》。劉在錫表示：「各位！不要跟任時完說『來我家玩吧』，他真的會去！」







飾演過這麼多不同角色，任時完自認為自己與《未生》的「張克萊」最相像。他總是在思考自己能生存下去嗎？能得到認可嗎？更多關於任時完的故事，請鎖定《劉QUIZ》！

另外，任時完與千玗嬉合作的Netflix驚悚電影《原本以為只是手機掉了》，將於下週五（17日）上線。現代社會人手一臺智慧型手機，裡面滿滿是個人資訊。某天，娜美（千玗嬉 飾）弄丟了手機，意外被一位危險的男人俊英（任時完 飾）撿到，於是她的行蹤完全被掌握，生活漸漸失去控制，陷入崩潰的狀態…

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