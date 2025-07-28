【韓網熱門】任時完更適合演好人還是壞人？ 過半網友偏愛「用善良的臉演瘋子」

任時完作為男團帝國之子成員出道，堪稱轉型演員最成功的愛豆之一，憑藉演技實力在多部影視作品中詮釋了截然不同的角色。 近日韓國網友PO文詢問大家認為任時完更適合演正派角色還是反派角色，引起熱烈討論！

任時完演過的角色，既有《擁抱太陽的月亮》《正義辯護人》《未生》《Run On》《少年時代》裡的正派好人：











也有《他人即地獄》《緊急迫降》《原本以為只是手機掉了》《魷魚遊戲》這樣的反派惡角。 小編總體看下來，感覺支持反派的聲音明顯佔多數XD









韓國網友評論：

1. 適合正派角色，他有一種激發保護本能的特質。 演反派會讓人有排斥感。 明明是我喜歡的面孔，但也許因為演得太好，真的很有抗拒感

2. 第一次看到他是演反派，印象很深，但看到他演正派時完全想不起反派時的模樣，看到他演反派時也想不起正派時的模樣，就這樣無限循環。 在作品之外我當然知道他是任時完，但奇怪的是只要看作品，就只能想起角色本身

3. 雖然正派角色也很有魅力、很適合，但帶來的衝擊力還是反派更勝一籌kkk

4. 演那種瘋瘋癲癲的角色時，完全就變成眼神清澈的瘋子kkk演正派角色就有點老套，畢竟他看起來就是一臉善良嘛

5. 因為長相很善良，所以一演反派就變得超可怕，反而更出彩（反轉魅力？ ）

6. 用這麼純真的臉演反派真的超有味道，那張端正的臉散發出的詭異感讓人心裡發毛

7. 演正派角色時就像陽光一樣明朗，演反派時...... 仿佛變成第一次見到的人，陌生又可怕ᅲᅲᅲ

8. 完全是一半一半，我認為這就是他的過人之處

9. 據說《未生》和《魷魚遊戲》是差不多時期拍的... 大家都說他兩邊演得都超好kkkk所以就兩個都演吧~

10. 正派反派有什麼重要啊？ 只要一直走血汗淚的演技之路就好了（*意思是不管演好人壞人都要出現頭破血流、涕淚橫流的場景XD）

出處：https://theqoo.net/hot/3840935635

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞