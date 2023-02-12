《One the Woman》李荷妮有望再展開「搞笑雙重人生」！搭檔《人生勝利組》李鍾元

2021年的李荷妮可以說是愛情與事業兩得意，《One the Woman》獲得高收視率與聲量，她也步入禮堂並在去年誕下一女，而她接下來的復出之作很可能是《夜晚盛開的花》。

據目前為止各大韓媒的報導，《夜晚盛開的花》（밤에 피는 꽃）是部講述每晚過著雙重生活的20年寡婦「如花」，遇見一位即將和17歲新娘結婚的從事官「秀浩」，完整了自己人生與愛情的故事，是部「搞笑古裝搜查羅曼史」，由《來自星的你》、《紅天機》張太侑導演執導。

李荷妮有望演出女主角「如花」，李鍾元則有望演出男主角「秀浩」。如花的人物設定沒有更多透露，但秀浩則有報導是禁衛營從事官，外貌佳、工作狀況野佳，完全是都城一等一的男子漢，不過是個沒有妻運的男子，是在揭露幼時父親死亡真相的過程，與如花糾纏在一起。



劇情介紹寫到「雙重生活」，不難令人聯想李荷妮又要繼《One the Woman》再過「雙重人生」了嗎（《One the Woman》有譯《雙重人生》）？而且又是搞笑又是搜查，很有《One the Woman》古裝版的味道，也會是她自《逆賊：偷百姓的盜賊》再演古裝劇。



而李鍾元，李鍾元才以《人生勝利組》（金湯匙）主演群中的「黃泰勇」取得高知名度，想不到很快就有機會躋身第一男主角，值得關注。



《夜晚盛開的花》正討論在MBC編排播出，而李荷妮一方對於出演與否正積極討論中，也許很快就會進入開拍階段。

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