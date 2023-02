《One the Woman》李荷妮有望再展開「搞笑雙重人生」！搭檔《人生勝利組》李鍾元

2021年的李荷妮可以說是愛情與事業兩得意,《One the Woman》獲得高收視率與聲量,她也步入禮堂並在去年誕下一女,而她接下來的復出之作很可能是《夜晚盛開的花》。

據目前為止各大韓媒的報導,《夜晚盛開的花》(밤에 피는 꽃)是部講述每晚過著雙重生活的20年寡婦「如花」,遇見一位即將和17歲新娘結婚的從事官「秀浩」,完整了自己人生與愛情的故事,是部「搞笑古裝搜查羅曼史」,由《來自星的你》、《紅天機》張太侑導演執導。

李荷妮有望演出女主角「如花」,李鍾元則有望演出男主角「秀浩」。如花的人物設定沒有更多透露,但秀浩則有報導是禁衛營從事官,外貌佳、工作狀況野佳,完全是都城一等一的男子漢,不過是個沒有妻運的男子,是在揭露幼時父親死亡真相的過程,與如花糾纏在一起。



劇情介紹寫到「雙重生活」,不難令人聯想李荷妮又要繼《One the Woman》再過「雙重人生」了嗎(《One the Woman》有譯《雙重人生》)?而且又是搞笑又是搜查,很有《One the Woman》古裝版的味道,也會是她自《逆賊:偷百姓的盜賊》再演古裝劇。



而李鍾元,李鍾元才以《人生勝利組》(金湯匙)主演群中的「黃泰勇」取得高知名度,想不到很快就有機會躋身第一男主角,值得關注。



《夜晚盛開的花》正討論在MBC編排播出,而李荷妮一方對於出演與否正積極討論中,也許很快就會進入開拍階段。

