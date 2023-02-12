任时完自认与《未生》「张克莱」最相像！提到队友黄光熙：「出场时间很难比他短」，让刘在锡拍手叫好XD

任时完好幽默哈哈哈！

任时完将於下周三（15日）出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》。近期以电视剧、电影等多样作品活跃於萤幕上的他，常常让观众忘记他其实是偶像出身。







主持人刘在锡提到在帝国之子的MV里，光熙的画面大概只有3秒左右，那么时完的画面应该更多吧？任时完开玩笑表示：「很难比光熙还短」，此一幽默回答让刘在锡拍手笑好。





既然都提到了，刘在锡在录制现场电话连线光熙。接通电话后，光熙大喊：「任时完怎么能以单独嘉宾出演节目！」随后又说：「好羡慕～多讲一点我的事情」，让刘在锡、任时完忍不住喷笑。







任时完曾与《财阀家的小儿子》李星民合作过《未生》，前辈曾邀请他到家中作客。但真正要去的话，其实也不容易。







虽然没去李星民的家里玩，但任时完曾去过另外一位前辈――李炳宪的家中，两人曾合作过《紧急迫降》。刘在锡表示：「各位！不要跟任时完说『来我家玩吧』，他真的会去！」







饰演过这么多不同角色，任时完自认为自己与《未生》的「张克莱」最相像。他总是在思考自己能生存下去吗？能得到认可吗？更多关於任时完的故事，请锁定《刘QUIZ》！

另外，任时完与千玗嬉合作的Netflix惊悚电影《原本以为只是手机掉了》，将於下周五（17日）上线。现代社会人手一台智慧型手机，里面满满是个人资讯。某天，娜美（千玗嬉 饰）弄丢了手机，意外被一位危险的男人俊英（任时完 饰）捡到，於是她的行踪完全被掌握，生活渐渐失去控制，陷入崩溃的状态…

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