《木偶的季節》黃泉之神欣喜若狂準備脫單，不料被季節一句無心之言送回原地！（EP.5）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第5裡，木偶眼看就要完成告白獲得解脫，沒想到半路竟殺出「正牌女友」！



*以下包含《木偶的季節》第4集關鍵劇情！



木偶的告白

木偶和季節親吻後看到前世，確定她就是雪熙沒錯，為了聽到那句「我愛你」而積極準備告白。 其實木偶已經開始對季節產生好感，只是還沒那麼深：角神提醒他一旦消失就只剩季節獨自痛苦，但一心想解脫的木偶對此並不在乎。



木偶想找出推季節落水的人，可惜季節沒看清對方長相。 沒想到這位院長打手竟主動找來季節的醫院，打算將她滅口以向院長邀功。 與此同時韓哲找到了可能拍到木偶黃金車的記錄儀，找到木偶也只是時間問題。



尋回都教授

太貞元以為木偶仍然是都鎮宇，故意搞砸木偶的告白晚宴、告訴季節他倆早已在一起，叫季節不要奪人所愛。 季節意識到自己一直貪戀與木偶相處的時光，是時候讓「鎮宇人格」回歸了，對著木偶大喊「消失吧！」木偶竟真的回到陰間！



好在下集預告裡木偶又回來了XD這次兩人真的邁入戀人關係，甚至被問何時結婚！但太貞元顯然不會同意，木偶竟然說「先提出分手的人是妳」，難不成都鎮宇真的從黃泉路上回來了？ 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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