李炳憲&孫藝珍首搭夫妻檔，《分手的決心》朴贊郁睽違3年新作！驚悚片《無可奈何》獲選釜山影展開幕片

釜山國際電影節會於4日宣布，已選定朴贊郁執導、李炳憲與孫藝珍主演的電影《無可奈何》作為第30屆釜山國際影展的開幕片。

《無可奈何》是朴贊郁繼2022年《分手的決心》後時隔三年推出的新作，講述在造紙公司工作了25年的柳萬洙（李炳憲 飾）曾自認生活圓滿，在突如其來地被公司解僱後，為了守護妻子和兩個孩子、以及好不容易購入的房子，而展開一場屬於自己的再就業戰爭。



飾演柳萬洙的李炳憲同時也是本屆釜山國際影展開幕式的主持人，他將詮釋一名為重返職場孤軍奮戰的求職者。 孫藝珍產後復出首次拍電影，飾演無論面對任何危機都堅強守護家庭的妻子美莉，兩人首次合作飾演夫妻，備受期待。 除他們之外，朴熹洵、李成民、廉惠蘭、車勝元等實力派演員也將參與演出。





《無可奈何》以緊湊的劇情、獨特的美術風格與紮實的導演手法，展現一個普通人為守護人生與家庭而孤注一擲的奮鬥歷程。 這部電影改編自美國作家唐納德· E·韋斯特萊克的小說《斧頭》，早在2019年釜山電影節期間，朴贊郁就曾表示這部作品是他「最想拍的故事」，足見其深厚情感。



適逢釜山國際電影節第30屆，《無可奈何》被評為最能體現此一紀念年份開幕氣氛的作品，也是觀眾最期待觀賞的電影之一。 同時，《無可奈何》也已正式獲邀參加第82屆威尼斯國際影展主競賽單元。

本屆釜山國際影展將於9月17日至26日在釜山舉行。



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